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Шоу «Подъемники» открывает студию в Красной Поляне

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19 февраля 2021
С 1 марта утреннее шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» будет выходить в эфир из выездной студии на Курорте Красная Поляна.
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Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков на пять дней отправятся из холодной Москвы к Черноморскому побережью. Ведущие утреннего эфира покатаются в упряжке с собаками, полетают на воздушном шаре, попробуют покорить горы, освоят лыжи и сноуборд.  Обо всех своих приключениях они будут рассказывать в прямом эфире каждый день с 7 до 11 утра по московскому времени. Слушатели смогут прийти в открытую студию и сделать памятные фото с «Подъемниками». Адрес: улица Горная, 5.

«Вы только представьте: снежные горы, кристально чистый воздух, мороз, лыжи, увлеченные люди – красота! И мне кажется, это отличная возможность для тех слушателей, которые, к сожалению, никак не могут вырваться в поездку, прочувствовать всю красоту и первозданность природы вместе с нашими эфирами. Мы будем стараться передать ее; расскажем обо всем, что мы видим и ощущаем и попробуем создать эффект присутствия», – Таня Борисова.

В эфирной студии ожидается множество интересных гостей. А в свободное время ведущие покажут в соцсетях всю инфраструктуру «Курорта Красная поляна». Именно там расположены отели мировых брендов, канатные дороги, роскошные спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, горные бани «4 стихии», а также крытый аквапарк с натуральным песочным пляжем. Для любителей горных лыж и сноуборда есть 30 километров трасс, 6 зон для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами. Главным преимуществом зимнего сезона является расширенная зона вечернего катания.

Видеоотчеты из выездной студии, с экскурсионной программы и вечерних развлечений ведущих будут появляться в инстаграм nashe_ru и на YouTube-канале «НАШЕго Радио».

Следите за новостями на сайте Nashe.ru.

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