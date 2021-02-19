Шоу «Подъемники» открывает студию в Красной Поляне

В эфирной студии ожидается множество интересных гостей. А в свободное время ведущие покажут в соцсетях всю инфраструктуру «Курорта Красная поляна». Именно там расположены отели мировых брендов, канатные дороги, роскошные спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, горные бани «4 стихии», а также крытый аквапарк с натуральным песочным пляжем. Для любителей горных лыж и сноуборда есть 30 километров трасс, 6 зон для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами. Главным преимуществом зимнего сезона является расширенная зона вечернего катания.

Видеоотчеты из выездной студии, с экскурсионной программы и вечерних развлечений ведущих будут появляться в инстаграм nashe_ru и на YouTube-канале «НАШЕго Радио».

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