Шоу RAV4STORY в Москве

В Москве состоялась масштабная презентация нового Toyota RAV4: впервые познакомиться с авто-бестселлером можно было в формате уникального мультимедийного шоу RAV4STORY. Мероприятие посетили жена рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко, блогер Елизавета Шатилова и актрисы Надежда Оболенцева, Надежда Сысоева и Рина Гришина, а также известные спортсмены — мотогонщица Анастасия Нифонтова, суперзвезда UFC Александр Волков, виндесерферша Ольга Раскина, ВМХ-райдер Ирек Ризаев, сноукайтер Артем Гаращенко, скейтбордистка Екатерина Шенгелия, серфер Никита Авдеев. Всего на презентации присутствовало более 200 гостей.
Следующее шоу RAV4STORY пройдет в Санкт-Петербурге — 23–24 ноября в выставочном центре Lenexpo.
RAV4 стал главным героем захватывающего экшн-муви, где использовали практически голливудские спецэффекты: огромная световая стена, яркие световые и звуковые акценты, впечатляющий визуальный ряд. Прямо с экрана сошли атлеты из команды Team Toyota Russia, которые стали консультантами RAV4STORY. Впечатлениями от автомобилей с гостями делились маунтинбайкер Павел Алехин, дрифтер Никита Шиков, сноубордист Игорь Ильиных и мотофристайлер Алексей Колесников. Они участвовали и в съемках рекламных роликов — раз и два.
Для RAV4 на площадке сконструировали четыре эффектные экспо-зоны — каждая выглядела как среда естественного обитания автомобиля. Внушительные конструкции оформили как песчаные и каменистые поверхности, снег, лед и дорожные склоны.
Гости познакомились как с реальными автомобилями, так и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности. Помимо шоу и VR, можно было попасть в экстрим-фотозоны и автограф-сессия с атлетами. Это был тот случай, когда гости сделали столько классного и необычного контента, что он едва поместился в их соцсети!
Чтобы стать участником шоу RAV4STORY в Санкт-Петербурге, необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию. Заявку можно оставить на сайте RAV4.RU. Не упускайте шанс оказаться на шикарном автомобильном шоу вместе с RAV4!