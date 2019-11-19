Шоу RAV4STORY в Москве

Для RAV4 на площадке сконструировали четыре эффектные экспо-зоны — каждая выглядела как среда естественного обитания автомобиля. Внушительные конструкции оформили как песчаные и каменистые поверхности, снег, лед и дорожные склоны.

Гости познакомились как с реальными автомобилями, так и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности. Помимо шоу и VR, можно было попасть в экстрим-фотозоны и автограф-сессия с атлетами. Это был тот случай, когда гости сделали столько классного и необычного контента, что он едва поместился в их соцсети!

Чтобы стать участником шоу RAV4STORY в Санкт-Петербурге, необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию. Заявку можно оставить на сайте RAV4.RU. Не упускайте шанс оказаться на шикарном автомобильном шоу вместе с RAV4!