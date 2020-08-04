«Швабе» покажет новый объектив для макросъемки

Фотообъектив «Зенитар 2,8/60 Макро» разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» и предназначен для съемки мелких объектов с небольшого расстояния с большим увеличением — максимальный масштаб изображения 1:1. Новинка отличается высокой разрешающей способностью по полю кадра на всех дистанциях съемки даже при открытой диафрагме. Фокусное расстояние объектива — 60 мм, минимальное расстояние до фотографируемого объекта — 0,23 м.

«По качеству и уровню исполнения новая разработка сопоставима с ведущими производителями. Объектив управляется с камеры благодаря специальной электронной плате. Во всей линейке „Зенитар“ — это первый объектив с электронно-управляемой диафрагмой, что делает процесс съемки удобнее. Мы планируем экспортировать объектив в США, Германию, Италию и Китай», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Официальная презентация «Зенитар 2,8/60 Макро» пройдет в Москве осенью — для фотографов и блогеров, которые смогут протестировать новинку первыми. Вскоре после мероприятия объективы поступят в продажу — в интернет-магазин zenit.photo, а также в ряд офлайн-магазинов официальных дилеров фототехники марки «Зенит».