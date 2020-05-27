Сияй вместе с Faberlic: искрящиеся маски для лица и настроения

Хотя маски подарят вашей коже красивое сияние, в них нет блесток — поэтому они не травмируют кожу лица и не вредят окружающей среде. Тубы из-под масок — перерабатываемые.

И это не только яркий контент для ваших соцсетей, но и правильный уход за кожей лица, ведь в составе масок содержится MAX BEAUTY AV* Complex, который подарит коже глубокое увлажнение и ощущение свежести. Гель алоэ вера, восемь аминокислот и гиалуроновая кислота эффективно ухаживают за кожей и бровями. Маски не содержат спирта и не вредят стайлингу бровей, позволяя получить правильный уход.

*(AV – алоэ вера)