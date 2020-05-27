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Калейдоскоп

Сияй вместе с Faberlic: искрящиеся маски для лица и настроения

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27 мая 2020
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#Instaglammers от Faberlic – это маски с сияющим пигментом, которые обладают светоотражающим свойством, имеют натуральную основу и не вредят окружающей среде.

Даже на самоизоляции можно сиять (а заодно радовать подписчиков в соцсетях оригинальным контентом) — с новой серией масок #Instaglammers от Faberlic

Серия представлена тремя оттенками:

  • Искрящаяся маска Silver (Серебро) Instaglammers – для арта-терапии. Для творческих натур.
  • Искрящаяся маска Purple (Фуксия) Instaglammers – дерзкая, яркая, классная! Цвет позитива и бодрости! Для смелых особ.
  • Искрящаяся маска Gold (Золото) Instaglammers – весьма изысканно! Для тех, кто мечтает купаться в роскоши! Для ценителей роскоши.

Хотя маски подарят вашей коже красивое сияние, в них нет блесток — поэтому они не травмируют кожу лица и не вредят окружающей среде. Тубы из-под масок — перерабатываемые. 

И это не только яркий контент для ваших соцсетей, но и правильный уход за кожей лица, ведь в составе масок содержится MAX BEAUTY AV* Complex, который подарит коже глубокое увлажнение и ощущение свежести. Гель алоэ вера, восемь аминокислот и гиалуроновая кислота эффективно ухаживают за кожей и бровями. Маски не содержат спирта и не вредят стайлингу бровей, позволяя получить правильный уход. 

*(AV – алоэ вера)

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Почему стоит попробовать такую маску? Все просто: во-первых, это красиво. Во-вторых, необычно. В-третьих, весело!

Ну, и в-четвертых, они дарят коже необходимый уход и отличный результат – лицо, сияющее красотой и здоровьем!

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Способы применения:

1. Нанеси необходимое количество маски на лицо.

2. Оставь на 10-15 минут до полного ее высыхания. Подбери идеальный ракурс для селфи и сделай свою стильную фотографию, которая не оставит равнодушными твоих подписчиков в социальных сетях.

3. Тщательно смой остатки водой. Даже смыв маску, ты продолжишь сиять!

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Подробнее о масках можно узнать на сайте Faberlic.

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