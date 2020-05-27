Сияй вместе с Faberlic: искрящиеся маски для лица и настроения

Даже на самоизоляции можно сиять (а заодно радовать подписчиков в соцсетях оригинальным контентом) — с новой серией масок #Instaglammers от Faberlic!
Серия представлена тремя оттенками:
- Искрящаяся маска Silver (Серебро) Instaglammers – для арта-терапии. Для творческих натур.
- Искрящаяся маска Purple (Фуксия) Instaglammers – дерзкая, яркая, классная! Цвет позитива и бодрости! Для смелых особ.
- Искрящаяся маска Gold (Золото) Instaglammers – весьма изысканно! Для тех, кто мечтает купаться в роскоши! Для ценителей роскоши.
Хотя маски подарят вашей коже красивое сияние, в них нет блесток — поэтому они не травмируют кожу лица и не вредят окружающей среде. Тубы из-под масок — перерабатываемые.
И это не только яркий контент для ваших соцсетей, но и правильный уход за кожей лица, ведь в составе масок содержится MAX BEAUTY AV* Complex, который подарит коже глубокое увлажнение и ощущение свежести. Гель алоэ вера, восемь аминокислот и гиалуроновая кислота эффективно ухаживают за кожей и бровями. Маски не содержат спирта и не вредят стайлингу бровей, позволяя получить правильный уход.
*(AV – алоэ вера)
Почему стоит попробовать такую маску? Все просто: во-первых, это красиво. Во-вторых, необычно. В-третьих, весело!
Ну, и в-четвертых, они дарят коже необходимый уход и отличный результат – лицо, сияющее красотой и здоровьем!
Способы применения:
1. Нанеси необходимое количество маски на лицо.
2. Оставь на 10-15 минут до полного ее высыхания. Подбери идеальный ракурс для селфи и сделай свою стильную фотографию, которая не оставит равнодушными твоих подписчиков в социальных сетях.
3. Тщательно смой остатки водой. Даже смыв маску, ты продолжишь сиять!
Подробнее о масках можно узнать на сайте Faberlic.