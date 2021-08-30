Skypro от Skyeng запустил YouTube-шоу о людях, которые изменили свою жизнь с помощью IT-профессий
Топ-менеджер онлайн-университета Skypro от Skyeng Михаил Свердлов запускает ютуб-шоу «Можно в айти?». В нем Михаил путешествует по России и общается с обычными людьми, которые развернули жизнь на 180° благодаря работе в IT.
Это одно из первых шоу на русскоязычном ютубе от специалистов из EdTech о переходе в IT начинающих и уже состоявшихся специалистов из других областей, жителей мегаполисов и деревни, с высшим образованием и после 9 классов школы.
«На этом ютуб канале я пытаюсь ответить на вопрос: как уйти с работы за гроши на должность в айти? В этом мне помогут необычные истории людей, которым это удалось. И, что важно, герои до это не были связаны с программированием, тестирование или аналитикой. То есть им приходится всему учиться с нуля», — отмечает Михаил Свердлов.
Проект расскажет, как решение сменить профессию и упорство могут решить непростую жизненную ситуацию. Позже рассказы от первого лица дополнятся комментариями экспертов: профессионалы из сферы IT поделятся лайфхаками для новичков.
Главный герой первого выпуска Ярослав Кошкарев из Москвы — бывший профессиональный спортсмен. Он занимался пляжным волейболом с 12 лет, за десять лет игр объехал весь мир и входил в топ самых именитых спортсменов планеты. Триумфом могло стать выступление на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но из-за травм Ярославу пришлось уйти из большого спорта. Сейчас он уже 3 года работает программистом. Где он учился и как нашел работу сразу после обучения — о своём пути Ярослав расскажет в «Можно в айти?»
«Когда мы с командой готовились к шоу, мы общались с сотнями людей из регионов — пытались разобраться с внутренними страхами о переходе в IT. Мы считаем, что наш проект социально важен, потому что мы стараемся показать: все возможно. Главное — сделать выбор и начать действовать. Наша идея в том, что через образование ты можешь улучшить свою жизнь и войти в IT», — говорит Михаил Свердлов.
«Можно в айти?» будет выходить в формате live-интервью, где главные герои расскажут и покажут, как решились на изменения, где учились новой профессии, какие сложности им пришлось преодолеть. Михаил Свердлов, как специалист с большим опытом работы в IT и EdTech, поделится честными советами о том, как поменять работу.
Новое ютуб-шоу станет идейным продолжением телеграм-канала Михаила Свердлова «Образование, которое мы заслужили», где он делится своими рассуждениями о развитии EdTech в стране. Шоу «Можно в айти?» будет выходить по четвергам на одноименном ютуб-канале. Съемки велись с 10 июня, на первый сезон запланировано десять выпусков. Стать героями могут люди из любой точки России.