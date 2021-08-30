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Skypro от Skyeng запустил YouTube-шоу о людях, которые изменили свою жизнь с помощью IT-профессий

30 августа 2021
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Ярослав Кошкарев в YouTube-шоу «Можно в айти?»

Топ-менеджер онлайн-университета Skypro от Skyeng Михаил Свердлов запускает ютуб-шоу «Можно в айти?». В нем Михаил путешествует по России и общается с обычными людьми, которые развернули жизнь на 180° благодаря работе в IT.

Это одно из первых шоу на русскоязычном ютубе от специалистов из EdTech о переходе в IT начинающих и уже состоявшихся специалистов из других областей, жителей мегаполисов и деревни, с высшим образованием и после 9 классов школы.

«На этом ютуб канале я пытаюсь ответить на вопрос: как уйти с работы за гроши на должность в айти? В этом мне помогут необычные истории людей, которым это удалось. И, что важно, герои до это не были связаны с программированием, тестирование или аналитикой. То есть им приходится всему учиться с нуля», — отмечает Михаил Свердлов.

Проект расскажет, как решение сменить профессию и упорство могут решить непростую жизненную ситуацию. Позже рассказы от первого лица дополнятся комментариями экспертов: профессионалы из сферы IT поделятся лайфхаками для новичков. 

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Михаил Свердлов

Топ-менеджер онлайн-университета Skypro

«Миссия шоу — наглядно показать, что работа в IT существует, что это не магический мир, а обычная ниша, в которую может войти каждый. «Можно в айти?» — отсылка к сомнениям людей, которые считают, что она недосягаема. Наши герои не родились с золотой ложкой во рту, они добились все сами».

Главный герой первого выпуска Ярослав Кошкарев из Москвы — бывший профессиональный спортсмен. Он занимался пляжным волейболом с 12 лет, за десять лет игр объехал весь мир и входил в топ самых именитых спортсменов планеты. Триумфом могло стать выступление на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но из-за травм Ярославу пришлось уйти из большого спорта. Сейчас он уже 3 года работает программистом. Где он учился и как нашел работу сразу после обучения — о своём пути Ярослав расскажет в «Можно в айти?»

«Когда мы с командой готовились к шоу, мы общались с сотнями людей из регионов — пытались разобраться с внутренними страхами о переходе в IT. Мы считаем, что наш проект социально важен, потому что мы стараемся показать: все возможно. Главное — сделать выбор и начать действовать. Наша идея в том, что через образование ты можешь улучшить свою жизнь и войти в IT», — говорит Михаил Свердлов.

«Можно в айти?» будет выходить в формате live-интервью, где главные герои расскажут и покажут, как решились на изменения, где учились новой профессии, какие сложности им пришлось преодолеть. Михаил Свердлов, как специалист с большим опытом работы в IT и EdTech, поделится честными советами о том, как поменять работу.

«Мы покажем разницу в профессиях героев и изучим, что именно помогло им перейти из одной сферы в другую. Нам важно продемонстрировать, что для IT не обязательно быть технарем; там работают такие же обычные люди, а материалы для учебы и подготовки доступны сейчас повсеместно», — Евгений Воронков, продюсер проекта.

Новое ютуб-шоу станет идейным продолжением телеграм-канала Михаила Свердлова «Образование, которое мы заслужили», где он делится своими рассуждениями о развитии EdTech в стране. Шоу «Можно в айти?» будет выходить по четвергам на одноименном ютуб-канале. Съемки велись с 10 июня, на первый сезон запланировано десять выпусков. Стать героями могут люди из любой точки России.

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