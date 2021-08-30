Skypro от Skyeng запустил YouTube-шоу о людях, которые изменили свою жизнь с помощью IT-профессий

Топ-менеджер онлайн-университета Skypro от Skyeng Михаил Свердлов запускает ютуб-шоу «Можно в айти?». В нем Михаил путешествует по России и общается с обычными людьми, которые развернули жизнь на 180° благодаря работе в IT.

Это одно из первых шоу на русскоязычном ютубе от специалистов из EdTech о переходе в IT начинающих и уже состоявшихся специалистов из других областей, жителей мегаполисов и деревни, с высшим образованием и после 9 классов школы.

«На этом ютуб канале я пытаюсь ответить на вопрос: как уйти с работы за гроши на должность в айти? В этом мне помогут необычные истории людей, которым это удалось. И, что важно, герои до это не были связаны с программированием, тестирование или аналитикой. То есть им приходится всему учиться с нуля», — отмечает Михаил Свердлов.

Проект расскажет, как решение сменить профессию и упорство могут решить непростую жизненную ситуацию. Позже рассказы от первого лица дополнятся комментариями экспертов: профессионалы из сферы IT поделятся лайфхаками для новичков.