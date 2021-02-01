Сладкая жизнь без вреда для здоровья: кокосовые десерты CoCoJammy

Перед всеми сладкоежками нет-нет да встаёт вечный вопрос: «Съесть ли ещё кусочек того дивного торта, что стоит передо мной, или нет?». Причины могут быть самыми разными, но зачастую они сводятся к здоровью или фигуре.
Десерты и другие блюда, где активно используется сахар, наносят вред организму и удар по стройности, а нередко и вызывают так называемую сахарную зависимость. Выход для любителей сладкого есть, ведь существуют десерты, которые будучи сладкими не влекут за собой проблемы со здоровьем.
Среди таких продуктов — кокосовая сгущёнка от молодого бренда из Санкт-Петербурга COCOjammy. Она производится без белого сахара, консервантов и ароматизаторов, к тому же в составе нет лактозы и казеина. Сладость ей придают карамелизованный кокосовый нектар и сироп топинамбура.
Важно понимать, что даже если десерт полезный, есть его ложками и оставаться стройным не получится — всему виной калории, служащие топливом для нашего организма и содержащиеся во всех продуктах. Помните о количестве калорий в вашем рационе и балуйте себя вкусными и полезными сладостями правильно.
Кокосовый сахар в десертах COCOjammy не провоцирует резкий рост сахара в крови и способствует выработке в организме гормона глюкагона, запускающего процессы сжигания жира, а сироп топинамбура помогает выводить шлаки и токсины благодаря содержанию пектина.
В составе есть и другие натуральные ингредиенты: веганское кокосовое молоко, нектар кокосовых соцветий, орехи, натуральные фрукты и тертое кусковое какао. За использование натуральных продуктов компания COCOjammy стала Финалистом в номинации «Лучший ЗОЖ стартап 2020 года» по версии Live Organic Awards.
Лишь за год клиенты оценили и поддержали производителя, после чего линейка COCOjammy расширилась с 2 до 8 вкусов кокосовой сгущенки — и это не считая других кокосовых десертов. Приобрести кокосовое сгущёнку, тарты и даже шоколад можно в магазинах, специализирующихся на правильном питании, в сети «Азбука Вкуса» в Москве или на сайте компании и маркетплейсах.
Узнайте больше на сайте COCOjammy и в Instagram.