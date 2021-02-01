Сладкая жизнь без вреда для здоровья: кокосовые десерты CoCoJammy

Перед всеми сладкоежками нет-нет да встаёт вечный вопрос: «Съесть ли ещё кусочек того дивного торта, что стоит передо мной, или нет?». Причины могут быть самыми разными, но зачастую они сводятся к здоровью или фигуре.

Десерты и другие блюда, где активно используется сахар, наносят вред организму и удар по стройности, а нередко и вызывают так называемую сахарную зависимость. Выход для любителей сладкого есть, ведь существуют десерты, которые будучи сладкими не влекут за собой проблемы со здоровьем.

Среди таких продуктов — кокосовая сгущёнка от молодого бренда из Санкт-Петербурга COCOjammy. Она производится без белого сахара, консервантов и ароматизаторов, к тому же в составе нет лактозы и казеина. Сладость ей придают карамелизованный кокосовый нектар и сироп топинамбура.