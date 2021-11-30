Сладко в стиле ЗОЖ: шоколад и пасты GreenMania

Nilambari – это натуральный шоколад от семейной компании GreenMania, создателями которой являются Андрей и Нина Ермошенко. Андрей – предприниматель, Нина – шеф-повар живой кухни, автор кулинарного блога finaeva.com. Компания занимается производством шоколада и ореховых паст из отборных ингредиентов со всего мира и ставит на первое место качество и пользу готового продукта. Мы пообщались с Ниной Ермошенко, основателем компании.

Как возникла идея заняться производством полезных сладостей?

– В первую очередь, идея создать этот проект возникла из потребности людей в полезных продуктах питания, в том числе и десертов. Выбор на российском рынке шоколада и десертных паст в разделе «ЗОЖ» был на тот момент крайне скудным. Мы с супругом многие годы ведём здоровый образ жизни, и очень хотим, чтобы мы и наши дети могли побаловать себя здоровыми сладостями.