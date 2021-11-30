Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Калейдоскоп
Партнёрский материал

Сладко в стиле ЗОЖ: шоколад и пасты GreenMania

National Geographic Россия
30 ноября 2021
5H2A8876.jpg
Авторский шоколад, который выглядит, как произведение искусства, нежные ореховые и шоколадные пасты, карамель на кокосовом сахаре – знакомим вас с десертами семейной компании GreenMania: этичными, экологичными и полезными.

Nilambari – это натуральный шоколад от семейной компании GreenMania, создателями которой являются Андрей и Нина Ермошенко. Андрей – предприниматель, Нина – шеф-повар живой кухни, автор кулинарного блога finaeva.com. Компания занимается производством шоколада и ореховых паст из отборных ингредиентов со всего мира и ставит на первое место качество и пользу готового продукта. Мы пообщались с Ниной Ермошенко, основателем компании.

Как возникла идея заняться производством полезных сладостей?

– В первую очередь, идея создать этот проект возникла из потребности людей в полезных продуктах питания, в том числе и десертов. Выбор на российском рынке шоколада и десертных паст в разделе «ЗОЖ» был на тот момент крайне скудным. Мы с супругом многие годы ведём здоровый образ жизни, и очень хотим, чтобы мы и наши дети могли побаловать себя здоровыми сладостями.

5H2A7218.jpg
Аромат тропиков и взрывное послевкусие манго. Используется как самостоятельная сладость или добавка к кашам и десертам.
5H2A8860.jpg
Шоколад на кэробе не содержит какао тертого и подсластителей, потому безопасен даже для маленьких детей.

В названии бренда «GreenМania» отражена философия компании?

– Название возникло спонтанно, но очень ёмко вобрало в себя суть проекта: мы действительно предпочитаем всё, что связано с «зелёной» темой — здоровое питание, забота об экологии и принципы осознанного потребления. Именно поэтому мы не используем продукты животного происхождения и рафинированный сахар. Благодаря этому наша продукция подходит для людей с непереносимостью лактозы, веганам, диабетикам, детям и всем, кто заботится о своём здоровье.

Что помогло стать бренду узнаваемым?

– Яркая упаковка и ее вкусное и полезное содержимое были сразу по достоинству оценены нашими первыми покупателями. Так что со старта продаж популярность бренда быстро росла и спустя год-полтора мы уже стали известны широкой публике. Сейчас мы видим, что нашими продуктами все больше интересуются люди не увлекающиеся напрямую здоровым питанием. Попробовав наш шоколад, людям уже сложно вернуться к сладостям из массмаркета.

_-.jpg
Читайте такжеАмериканец создал шоколад, переливающийся всеми цветами радуги: видео

Расскажите о самых интересных на ваш взгляд плитках. С чего стоит начать знакомство с маркой?

– Я бы порекомендовала попробовать эти варианты:

5H2A7424.jpg

В чем заключается главное преимущество вашей продукции на российском рынке сегодня?

– Преимуществ несколько. Во-первых, мы используем в работе только лучшие ингредиенты со всего земного шара. Во-вторых, мы готовим по оригинальным авторским рецептурам. В-третьих, основное оборудование для производства мы разработали и создали самостоятельно, что позволило нам добиться высочайшего качества готового продукта.

5H2A9674.jpg
Кокосовая карамель - тягучий ароматный десерт с идеальным составом и минимальной обработкой.

В целом, увлечённость в первую очередь проектом как идеей, а не как заработком позволяет нашему бизнесу успешно развиваться и радовать потребителей вкусной и полезной продукцией. Для этого ведется действительно большая и честная работа, изделия состоят из чистых составов, да и цены у нас довольно лояльные.

Больше вкусных и полезных сладостей ищите на сайте Greenmania.

рекомендации
Горы

10 образов для путешествий в одежде National Geographic

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Монеты, деньги

Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы