Сладко в стиле ЗОЖ: шоколад и пасты GreenMania

Nilambari – это натуральный шоколад от семейной компании GreenMania, создателями которой являются Андрей и Нина Ермошенко. Андрей – предприниматель, Нина – шеф-повар живой кухни, автор кулинарного блога finaeva.com. Компания занимается производством шоколада и ореховых паст из отборных ингредиентов со всего мира и ставит на первое место качество и пользу готового продукта. Мы пообщались с Ниной Ермошенко, основателем компании.
Как возникла идея заняться производством полезных сладостей?
– В первую очередь, идея создать этот проект возникла из потребности людей в полезных продуктах питания, в том числе и десертов. Выбор на российском рынке шоколада и десертных паст в разделе «ЗОЖ» был на тот момент крайне скудным. Мы с супругом многие годы ведём здоровый образ жизни, и очень хотим, чтобы мы и наши дети могли побаловать себя здоровыми сладостями.
В названии бренда «GreenМania» отражена философия компании?
– Название возникло спонтанно, но очень ёмко вобрало в себя суть проекта: мы действительно предпочитаем всё, что связано с «зелёной» темой — здоровое питание, забота об экологии и принципы осознанного потребления. Именно поэтому мы не используем продукты животного происхождения и рафинированный сахар. Благодаря этому наша продукция подходит для людей с непереносимостью лактозы, веганам, диабетикам, детям и всем, кто заботится о своём здоровье.
Что помогло стать бренду узнаваемым?
– Яркая упаковка и ее вкусное и полезное содержимое были сразу по достоинству оценены нашими первыми покупателями. Так что со старта продаж популярность бренда быстро росла и спустя год-полтора мы уже стали известны широкой публике. Сейчас мы видим, что нашими продуктами все больше интересуются люди не увлекающиеся напрямую здоровым питанием. Попробовав наш шоколад, людям уже сложно вернуться к сладостям из массмаркета.
Расскажите о самых интересных на ваш взгляд плитках. С чего стоит начать знакомство с маркой?
– Я бы порекомендовала попробовать эти варианты:
- горький с кедровым орехом – обладает очень приятной текстурой и приятным ореховым вкусом, его особенно любят мужчины;
- молочный на овсяном молоке с клубникой – нежнейшая текстура с клубничным вкусом, это поголовная любовь всех девушек;
- белый на кокосе с гречишным чаем – шоколад со вкусом печенья, наш хит среди белого шоколада.
В чем заключается главное преимущество вашей продукции на российском рынке сегодня?
– Преимуществ несколько. Во-первых, мы используем в работе только лучшие ингредиенты со всего земного шара. Во-вторых, мы готовим по оригинальным авторским рецептурам. В-третьих, основное оборудование для производства мы разработали и создали самостоятельно, что позволило нам добиться высочайшего качества готового продукта.
В целом, увлечённость в первую очередь проектом как идеей, а не как заработком позволяет нашему бизнесу успешно развиваться и радовать потребителей вкусной и полезной продукцией. Для этого ведется действительно большая и честная работа, изделия состоят из чистых составов, да и цены у нас довольно лояльные.
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