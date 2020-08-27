Слет тревел-блогеров «Под рюкзаком» пройдёт 4-6 сентября

Блоги уже давно стали одним из важнейших атрибутов жизни как путешественников, так и любопытных подписчиков, следящих за поездками интересных им личностей, узнающих через их опыт о тонкостях культуры разных стран и выбирающих, куда лучше поехать. Если вы живёте путешествиями и с упоением смотрите контент тревел-блогеров, предвкушая следующий тур в пока неизведанную страну, стоит смотаться на фестиваль «Под рюкзаком». Это уникальный фестиваль путешественников, где соседом по костру может оказаться популярный автор, директор по маркетингу или бродяга с товарняка.

С 4 по 6 сентября 150 известных блогеров будут делиться опытом своих приключений, подскажут рабочие инструменты и возможности для реализации амбициозных идей, расскажут о ярчайших впечатлениях со своих поездок. На фестивале вы сможете лично пообщаться с любимыми контент-мейкерами, послушать байки у костра от бывалых путешественников, взять интервью у медийной личности с миллионной аудиторией или найти спонсора для своего проекта в индустрии.