Слет тревел-блогеров «Под рюкзаком» пройдёт 4-6 сентября

Блоги уже давно стали одним из важнейших атрибутов жизни как путешественников, так и любопытных подписчиков, следящих за поездками интересных им личностей, узнающих через их опыт о тонкостях культуры разных стран и выбирающих, куда лучше поехать. Если вы живёте путешествиями и с упоением смотрите контент тревел-блогеров, предвкушая следующий тур в пока неизведанную страну, стоит смотаться на фестиваль «Под рюкзаком». Это уникальный фестиваль путешественников, где соседом по костру может оказаться популярный автор, директор по маркетингу или бродяга с товарняка.
С 4 по 6 сентября 150 известных блогеров будут делиться опытом своих приключений, подскажут рабочие инструменты и возможности для реализации амбициозных идей, расскажут о ярчайших впечатлениях со своих поездок. На фестивале вы сможете лично пообщаться с любимыми контент-мейкерами, послушать байки у костра от бывалых путешественников, взять интервью у медийной личности с миллионной аудиторией или найти спонсора для своего проекта в индустрии.
Акцент слета 2020 – этномедиа
«В этом году мы поднимем тему этнического многообразия мира и в особенности России», — говорят организаторы фестиваля. «Нас ждут рассказы о шаманах Сибири, философии эвенов, отчёты от тех, кто пробирался к отшельникам Хакасии, снимал в дальних селах Кавказа, проезжал по Колымскому тракту. Поговорим о современной жизни этносов и про толерантность не забудем».
На сцене — авторы удивительных проектов, чья жизнь вышла из системы. Организаторы собрали лучшие путешествия сезона, чтобы вдохновить даже самых бывалых, а неопытных сдвинуть с дивана навстречу не шаблонным приключениям.
Воодушевлять будут те, кто ставит рекорды в Арктике и на Северном Полюсе — например, Богдан Булычев. Михаил Ронкаинен расскажет, как поехал в Антарктиду и оказался во льдах на сто дней. Александр Федоров поделиться своими исследованиями про шаманов современной России. YouTube-звезда Александр Кондрашов будет мотивировать делать контент, рожать детей, зарабатывать деньги. Организаторы заверяют, что представления о путешествиях уже никогда не будет прежними.
На слёте вы сможете поучаствовать в мастер-классах по съёмке контента, а также узнать текущие тренды в сфере блогов и инструментах продвижения. Кроме того на фестивале объявят победителей премии «Звезда под рюкзаком». 7 номинаций про тревел-рекорды и самые интересные проекты о путешествиях. Среди них автономные путешествия к Агафье Лыковой через тайгу, на велосипеде по всем континентам, 1300 км по Белому морю и многое другое.
Место встречи участников слёта — международная арт-резиденция Гуслица. Пространство в здании бывшей мануфактуры, общероссийское место творчества для художников всех форматов. Внутри — творческие мастерские и уютный хостел, а на территории — комфортный кемпинг с горячим душем и живописный лес с озером, банькой и гусями.
Кроме основной программы гостей ждет «квасотерапия», ярмарка с творениями художников Гуслицы, мастерские для тех, кто хочет полепить из глины или освоить каллиграфию. Все дни фестиваля будет работать костюмерная. В закромах арт-резиденции достаточно реквизита, чтобы создать невероятные образы.
Организаторы слёта приготовили и другие приятные сюрпризы для участников, которых будет около 500-700 человек. Блогеры-путешественники с аудиторией свыше 20 000 тысяч еще могут попасть на слет по регистрации.
Вся информация о фестивале доступна на сайте проекта.