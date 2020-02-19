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Слушатели радиостанций «Мультимедиа Холдинг» создают своё собственное радио

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19 февраля 2020
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Фото: pixabay.com
Компания запустила не имеющий аналогов среди эфирных радиостанций сервис, позволяющий слушателю влиять на музыку в эфире.

Новый технологичный сервис разрушает традиционный формат прослушивания радио, позволяя каждому пользователю приложений «НАШЕго Радио», Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA для смартфонов, слушая радиостанции, убрать из эфира любую песню, которая им не нравится, нажав кнопку Dislike, при этом сохранив в эфире шоу, новости и другие атрибуты FM-радио.

Для пользования сервисом необходимо скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться. После авторизации приложение будет учитывать реакции пользователя на песни — Like или Dislike — и, с учетом реакций, составлять для каждого слушателя индивидуальный плейлист.

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Сейчас функция эксклюзивно доступна в приложениях для смартфонов, а в ближайшее время станет и пользователям сайтов nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru.