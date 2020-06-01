Со щитом: новая программа «Škoda заботится» от знаменитого автобренда

Со щитом: новая программа «Škoda заботится» от знаменитого автобренда
Несмотря на существенные перемены во всех сферах жизни, вызванные пандемией, Škoda остается верна своим базовым принципам и заботится о самом главном — безопасности и комфорте всех, кто связан с брендом: сотрудников, клиентов, гостей дилерских центров и членов их семей, даже самых маленьких. Поэтому возобновление работы официальных дилерских центров будет сопровождаться определенными мерами предосторожности согласно рекомендациям и правилам Минздрава и муниципальных властей. Оформление подобных рекомендаций отражено в новой программе «Škoda заботится».
В рамках программы принят целый комплекс мер, направленных на безопасное и комфортное пребывание посетителей и сотрудников в дилерских центрах Škoda. Символом и логотипом программы стал щит, который будет размещаться в основных точках контакта с клиентом. Например, щит в клиентской зоне говорит гостям, что поверхность, на которой он расположен, дезинфицирована и является безопасной для посетителей салона, а использование данной подсказки в новых, тестовых или прошедших сервисное обслуживание автомобилях гарантирует прохождение обработки и поможет настроиться на комфортную поездку.
В рамках программы, размещаемые в шоу-руме публичные материалы, такие как каталоги по моделям и аксессуарам, прайс-листы, переходят в цифровой формат. Клиенты могут воспользоваться QR-кодом, с помощью которого можно будет скачать электронную версию этих материалов. При этом, традиционные печатные версии всегда можно получить по индивидуальному запросу.
Все автомобили, предназначенные для демонстрации, тест-драйвов и выдачи клиентам, а также ожидающие сервисных работ, будут проходить регулярную дезинфекцию.