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Со щитом: новая программа «Škoda заботится» от знаменитого автобренда

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01 июня 2020
Возобновляя работу дилерских центров, Škoda принимает все необходимые меры для защиты своих клиентов и сотрудников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и рекомендациями конкретных регионов России. В знак заботы о комфорте и безопасности посетителей и работников шоу-румов компания подготовила программу «Škoda заботится», которая является продолжением философии Škoda Family.

Несмотря на существенные перемены во всех сферах жизни, вызванные пандемией, Škoda остается верна своим базовым принципам и заботится о самом главном — безопасности и комфорте всех, кто связан с брендом: сотрудников, клиентов, гостей дилерских центров и членов их семей, даже самых маленьких. Поэтому возобновление работы официальных дилерских центров будет сопровождаться определенными мерами предосторожности согласно рекомендациям и правилам Минздрава и муниципальных властей. Оформление подобных рекомендаций отражено в новой программе «Škoda заботится».

ŠKODA AUTO Россия заботится о комфорте и безопасности своих клиентов и сотрудников официальных дилерских центров.jpg

В рамках программы принят целый комплекс мер, направленных на безопасное и комфортное пребывание посетителей и сотрудников в дилерских центрах Škoda. Символом и логотипом программы стал щит, который будет размещаться в основных точках контакта с клиентом. Например, щит в клиентской зоне говорит гостям, что поверхность, на которой он расположен, дезинфицирована и является безопасной для посетителей салона, а использование данной подсказки в новых, тестовых или прошедших сервисное обслуживание автомобилях гарантирует прохождение обработки и поможет настроиться на комфортную поездку.

В рамках программы, размещаемые в шоу-руме публичные материалы, такие как каталоги по моделям и аксессуарам, прайс-листы, переходят в цифровой формат. Клиенты могут воспользоваться QR-кодом, с помощью которого можно будет скачать электронную версию этих материалов. При этом, традиционные печатные версии всегда можно получить по индивидуальному запросу.

Все автомобили, предназначенные для демонстрации, тест-драйвов и выдачи клиентам, а также ожидающие сервисных работ, будут проходить регулярную дезинфекцию.

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