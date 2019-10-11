Соберите коллекцию впечатлений с Grand Hotel Tremezzo

Прекрасным началом дня здесь станет пробежка или ходьба на свежем воздухе. Также с утра пораньше можно отправиться на хайкинг или велопрогулку. По запросу гостям будет предоставлена карта и предложена возможность организации пикника или тура по местности с гидом.

На территории Grand Hotel Tremezzo есть теннисный корт, где можно испытать свои силы в любое время суток, благодаря специальному освещению и 24-часовому доступу. Приятные занятия с видом на озеро, современным спортивным оборудованием и услугами личного фитнес-тренера ждут всех в трехэтажном центре T-Fitness.