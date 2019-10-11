Соберите коллекцию впечатлений с Grand Hotel Tremezzo

Прекрасным началом дня здесь станет пробежка или ходьба на свежем воздухе. Также с утра пораньше можно отправиться на хайкинг или велопрогулку. По запросу гостям будет предоставлена карта и предложена возможность организации пикника или тура по местности с гидом.
На территории Grand Hotel Tremezzo есть теннисный корт, где можно испытать свои силы в любое время суток, благодаря специальному освещению и 24-часовому доступу. Приятные занятия с видом на озеро, современным спортивным оборудованием и услугами личного фитнес-тренера ждут всех в трехэтажном центре T-Fitness.
Под чутким присмотром инструкторов – чемпионов мира по водным видам спорта доступны: виндсерфинг, кайтсерфинг и академическая гребля. Для тех, кто желает взглянуть на Комо с высоты птичьего полета, команда отеля с радостью организует прыжок с парашютом на высоте 3 000 м (6 минут) неподалеку от Альп. Новичкам и экспертам конного спорта предлагаются прогулки на лошадях в расположенном в 20 минутах езды от отеля конном клубе.
Предпочитающим более расслабленный отдых туристам в Grand Hotel Tremezzo тоже найдется занятие по душе. Большой ассортимент водного транспорта позволит отправиться на экскурсию по озеру, поможет запечатлеть в памяти красоту местной природы. Ценители искусства смогут принять участие в мастер-классе по живописи, который проведет для них профессиональный художник, а готовая картина станет прекрасным памятным сувениром.
Любителям гастротуризма рекомендуется к посещению долина Вальтеллина и ее виноградники. Именно здесь расположены известные винодельни Nino Negri и Fay, где туристам расскажут о старинной технике производства вина и пригласят на традиционный итальянский ланч. Также в Grand Hotel Tremezzo организуются мастер-классы по приготовлению пасты и других итальянских блюд, которые идеально подойдут для времяпрепровождения с семьей и друзьями.
К услугам гостей есть туры по виллам и посещение соседних городов, а также трансфер до гольф-клубов, среди которых один из самых старинных и лучших клубов Европы – Menagio & Cadenabbia.
Проведите незабываемые итальянские каникулы вместе с Grand Hotel Tremezzo!