Собираемся в путешествие вместе с Instax

Если собираетесь любоваться красотами Алханая или Анюйского национального парка, то лучшие кадры сможете получить с помощью Instax WIDE 300. Фокус устройства работает в двух режимах. Опция «от трех метров и больше» позволит сделать захватывающие пейзажные фотографии на широкоформатном снимке.
Если же вы собираетесь в одиночное путешествие по столицам России, то обратите внимание на mini-линейку бренда. С удобным селфи-зеркальцем вам удастся сделать красивые кадры возле всех достопримечательностей. Для продвинутых пользователей фототехники хорошими спутником станет Instax mini 90, а те, кто только постигает азы моментальной печати — компактная Instax mini 11 или стильная Instax mini 40. Любителям посылать открытки из путешествий придется по душе Instax mini LiPlay c возможностью записи коротких сообщений на снимок.
Планируете активный отдых в горах Северного Кавказа или объездить все скейт-парки страны? Instax SQ 20 отлично фотографирует в движении. А Instax SQ 1 с автоматической настройкой экспозиции не требует времени для установки нужных настроек, заветный кадр можно получить всего в пару движений.
Самое главное — не забудьте поделиться снимками из ваших путешествий. Красота мира отражается в каждом кадре!