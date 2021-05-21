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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Калейдоскоп
Партнёрский материал

Собираемся в путешествие вместе с Instax

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21 мая 2021
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Теплые дни располагают к самым увлекательным путешествиям. В приготовлениях не забудьте положить в сумку небольшое устройство моментальной печати, чтобы сохранить на пленке важные воспоминания. Подготовили подборку с рекомендациями.

Если собираетесь любоваться красотами Алханая или Анюйского национального парка, то лучшие кадры сможете получить с помощью Instax WIDE 300. Фокус устройства работает в двух режимах. Опция «от трех метров и больше» позволит сделать захватывающие пейзажные фотографии на широкоформатном снимке.

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Если же вы собираетесь в одиночное путешествие по столицам России, то обратите внимание на mini-линейку бренда. С удобным селфи-зеркальцем вам удастся сделать красивые кадры возле всех достопримечательностей. Для продвинутых пользователей фототехники хорошими спутником станет Instax mini 90, а те, кто только постигает азы моментальной печати — компактная Instax mini 11 или стильная Instax mini 40. Любителям посылать открытки из путешествий придется по душе Instax mini LiPlay c возможностью записи коротких сообщений на снимок.

Планируете активный отдых в горах Северного Кавказа или объездить все скейт-парки страны? Instax SQ 20 отлично фотографирует в движении. А Instax SQ 1 с автоматической настройкой экспозиции не требует времени для установки нужных настроек, заветный кадр можно получить всего в пару движений.

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Самое главное — не забудьте поделиться снимками из ваших путешествий. Красота мира отражается в каждом кадре!

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