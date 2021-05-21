Собираемся в путешествие вместе с Instax

Если же вы собираетесь в одиночное путешествие по столицам России, то обратите внимание на mini-линейку бренда. С удобным селфи-зеркальцем вам удастся сделать красивые кадры возле всех достопримечательностей. Для продвинутых пользователей фототехники хорошими спутником станет Instax mini 90, а те, кто только постигает азы моментальной печати — компактная Instax mini 11 или стильная Instax mini 40. Любителям посылать открытки из путешествий придется по душе Instax mini LiPlay c возможностью записи коротких сообщений на снимок.