Собирайтесь в космический вояж вместе с Jog Dog!

Созданная в сине-черно-графитовой гамме, коллекция Jog Dog для мужчин напоминает о красках бездонной Вселенной. Названия новых моделей обуви марки тоже продолжают космическую тематику: Tribble, Cosmotracer, Hercules, Apollon, Callisto, Castor, Nanoracer. Все это названия созвездий, спутников планет и космических кораблей.

В новой осенне-зимней коллекции Jog Dog представлены ботинки и сапоги из мембраны Biometex на молнии, с застежками Velcro, а также с декоративной шнуровкой. Цветовая гамма выдержана в строгих черном, графитовом и синем оттенках. Некоторые сапоги и ботинки марка выпустила в камуфляжной расцветке в двух цветовых вариациях — синей и хаки.

Поклонникам ботинок Jog Dog предлагает новинки сезона: модели Nanoracer и Tribble. Их динамичные линии и футуристичные формы, а также эффектный декор со шнуровкой не оставят равнодушным ни одного модника.