Собирайтесь в космический вояж вместе с Jog Dog!

Созданная в сине-черно-графитовой гамме, коллекция Jog Dog для мужчин напоминает о красках бездонной Вселенной. Названия новых моделей обуви марки тоже продолжают космическую тематику: Tribble, Cosmotracer, Hercules, Apollon, Callisto, Castor, Nanoracer. Все это названия созвездий, спутников планет и космических кораблей.
В новой осенне-зимней коллекции Jog Dog представлены ботинки и сапоги из мембраны Biometex на молнии, с застежками Velcro, а также с декоративной шнуровкой. Цветовая гамма выдержана в строгих черном, графитовом и синем оттенках. Некоторые сапоги и ботинки марка выпустила в камуфляжной расцветке в двух цветовых вариациях — синей и хаки.
Поклонникам ботинок Jog Dog предлагает новинки сезона: модели Nanoracer и Tribble. Их динамичные линии и футуристичные формы, а также эффектный декор со шнуровкой не оставят равнодушным ни одного модника.
Незаменимы для зимы и полусапоги — они будут отличным компаньоном для самых разных образов. В коллекции «осень-зима 2019-2020» представлены модели полусапог из мембраны, которая способна противостоять морозу до -25/-30 ° С. Это Nanoform и Castor на молнии, Cosmotracer и Connectore на шнуровке, Apollon и Callisto на липучке. Комфортные, легкие, стильные, они идеально впишутся как в образ для поездок на горнолыжный курорт и за город, так и для мегаполиса.
Узнайте больше на jogdog.ru.