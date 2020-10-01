Соль — всему голова: новое укладочное средство от Chop-Chop

О том, что без соли человеку жизнь не мила, нам с детства твердят самые разные сказки и пословицы. Да и сейчас соль, благодаря ее многочисленным целебным и косметическим эффектам, проникает во все сферы нашей жизни помимо гастрономической. Например, рассол собираются использовать даже для борьбы с гололедом, а соль исчезающего Мертвого моря известна благодаря эффективности от кожных заболеваний и нервных расстройств, способности расслаблять и омолаживать. Именно поэтому спрей для укладки волос «Морская соль Chop-Chop» пополнил линейку укладочных средств одноименной сети барбершопов.

Морская соль это – одно из лучших стайлинговых средств именно для мужчин, так часто страдающих от проблемы тонких волос. Соль одновременно сообщает им текстуру и объём без утяжеления. С ним вам не придется с головой нырять в океан, чтобы добиться эффекта пляжных волос.