Соль — всему голова: новое укладочное средство от Chop-Chop

О том, что без соли человеку жизнь не мила, нам с детства твердят самые разные сказки и пословицы. Да и сейчас соль, благодаря ее многочисленным целебным и косметическим эффектам, проникает во все сферы нашей жизни помимо гастрономической. Например, рассол собираются использовать даже для борьбы с гололедом, а соль исчезающего Мертвого моря известна благодаря эффективности от кожных заболеваний и нервных расстройств, способности расслаблять и омолаживать. Именно поэтому спрей для укладки волос «Морская соль Chop-Chop» пополнил линейку укладочных средств одноименной сети барбершопов.
Морская соль это – одно из лучших стайлинговых средств именно для мужчин, так часто страдающих от проблемы тонких волос. Соль одновременно сообщает им текстуру и объём без утяжеления. С ним вам не придется с головой нырять в океан, чтобы добиться эффекта пляжных волос.
Если вы хотите придать объем тонким, непослушным волосам или мечтаете о текстурной сёрферской (пляжной) укладке, спрей с морской солью — отличное решение. Распылите его на сухие или влажные волосы — и желаемый результат достигнут!
Средство обладает матовым эффектом и лишает волосы неприятного блеска, не склеивает и не утяжеляет волосы. Аромат древесно-цитрусовый (с нотками сандалового дерева, масла ши, какао, абрикоса, апельсина, скошенной травы).
Средство можно приобрести в московских парикмахерских Chop-Chop и их интернет-магазине.