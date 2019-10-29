Современное видение русской классики в Chekhoff Cafe & Bar

Дизайн ресторана был вдохновлен творчеством Антона Павловича Чехова. Разработанный архитектурным бюро Front Architecture интерьер отражает главные черты русского характера — открытость и гостеприимство: раскрывая панорамные окна, расположенные вдоль бара, ресторан словно сливается с городом и приглашает в атмосферу домашнего уюта и комфорта.
Chekhoff Cafe & Bar разделен на два пространства: ресторан и бар. В ресторане подают блюда классической русской кухни в современном прочтении. Симбиоз традиционных рецептов и инновационных технологий подарит гостям гастрономический восторг и эстетическое удовольствие. Так, традиционный старорусский борщ подается со смальцем из кабана (500 руб.), тар-тар из оленины с обжаренными белыми грибами приправлен муссом из пармезана (700 руб.), говяжье ребро топленное в соусе «порто» подается с пюре из пастернака (1100 руб.).
В меню представлены различные блюда из рыбы и морепродуктов, например, деликатный салат с лангустинами и сыром страчателла под соусом гуакамоле (800 руб.), оливье с камчатским крабом и говяжьим языком (850 руб.), легкий сагудай из муксуна подается с икрой нерки и кремом из анчоусов (600 руб.), крабовые кейки с томатным чатни и сливочным биском (750 руб.), изящные со сладковатым привкусом устрицы «Белый жемчуг» (450 руб.) и популярные дальневосточные «Хасанские» (300 руб.).
Стильный Chekhoff Bar приглашает гостей насладиться эксклюзивной винной картой, где каждый напиток подобран профессиональной командой сомелье, а также авторскими напитками от Василия Жеглова, создание которых было воодушевлено творчеством Антона Павловича Чехова.
«Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре „Новый Афон“, а сегодня с утра сижу в Сухуми. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Всё ново, сказочно и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю» — так Чехов описывал свои эмоции в своем первом письме своему другу Суворину.
Этот факт вдохновил дополнить рецепт, пожалуй, самого популярного коктейля Спритц, самодельным ликером из ароматных абхазских лимонов, который получил название «Спритц с абхазскими лимонами». Также в карте представлен коктейль «Белая дача», который посвящен скромному дому Чехова в Ялте, передающий характер и быт писателя — это вариация классического Коллинза на основе немецкого шнапса, бузинного ликера, обесцвеченного виноградного сока и яблочной сельтерской воды. Поддерживая русскую аутентичность места, бар предлагает коктейль Кир Рояль с черноплодной рябиной — это классический рецепт с использованием исконно русской ягоды вместо привычного ликера из черной смородины, которая придает напитку небольшую терпкую горечь.
Ресторан рассчитан на 50 мест банкетной рассадкой и обладает целым рядом преимуществ как для индивидуальных гостей, так и для корпоративных клиентов. Отдельный вход с гардеробом, большой экран с проектором для проведения презентаций, VIP зал на 6 человек, профессиональное аудио/видео оборудование, пешая доступность от Кремля и многое другое.