Современное видение русской классики в Chekhoff Cafe & Bar

Стильный Chekhoff Bar приглашает гостей насладиться эксклюзивной винной картой, где каждый напиток подобран профессиональной командой сомелье, а также авторскими напитками от Василия Жеглова, создание которых было воодушевлено творчеством Антона Павловича Чехова.

«Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре „Новый Афон“, а сегодня с утра сижу в Сухуми. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Всё ново, сказочно и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю» — так Чехов описывал свои эмоции в своем первом письме своему другу Суворину.

Этот факт вдохновил дополнить рецепт, пожалуй, самого популярного коктейля Спритц, самодельным ликером из ароматных абхазских лимонов, который получил название «Спритц с абхазскими лимонами». Также в карте представлен коктейль «Белая дача», который посвящен скромному дому Чехова в Ялте, передающий характер и быт писателя — это вариация классического Коллинза на основе немецкого шнапса, бузинного ликера, обесцвеченного виноградного сока и яблочной сельтерской воды. Поддерживая русскую аутентичность места, бар предлагает коктейль Кир Рояль с черноплодной рябиной — это классический рецепт с использованием исконно русской ягоды вместо привычного ликера из черной смородины, которая придает напитку небольшую терпкую горечь.