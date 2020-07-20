Стартовал конкурс аэросъемки «Взлетай и снимай»

Интернет-конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. За несколько лет существования редакция телеканала «Т24» получила большое количество видеороликов, которые поражают своей динамичностью, монтажом и атмосферой. В новом сезоне конкурса было выбрано три самых популярных направления: путешествие, природа и экстрим. «Конкурс "Взлетай и Снимай" очень своевременный. Невысокая стоимость оборудования и несложный интерфейс для управления дронами делают такие полёты общедоступными. Поехал на отдых – взял небольшую сумку с коптером и полетал над морем, горами, деревней… Красота! Ещё появляется много профессионалов в данной сфере. Теперь это не что-то специфическое. Я имею в виду, что несколько лет назад дроном управляли два человека – пилот и оператор. Сейчас все проще. И это хорошо! Нам же, телеканалам, безумно интересно смотреть кадры, которые ребята снимают. Например, многие путешественники забираются в такие дали и там снимают нетронутые человеком места. Восторг! Многие экстремалы делают просто сумасшедшие кадры своих безумных трюков и событий. И не забывайте, что взгляд сверху – это не тривиальный ракурс для человека. Поэтому это дико интересно и красиво!», – говорит Максим Иванов, главный режиссер телеканала «Т24». В жюри конкурса войдут представители трёх каналов: креативный продюсер Роман Лобашов, ведущая проекта «Один день в городе» Диана Джалалова, главный режиссёр Наталья Кузнецова и главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, продюсер Екатерина Федорова, ведущая Элеонора Хабибулина, оператор Владимир Бурцев и главный редактор телеканала «Живая Планета» Мария Моргун, а также главный режиссёр телеканала «Т24» Максим Иванов. Каждый из членов жюри представит отдельную номинацию: Экстрим и увлечения – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»);

– гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»); Природа и её обитали – красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»);

– красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»); Города и путешествия – маленькие и большие города днём и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги (телеканал «Моя Планета»). Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки. На конкурс принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон. Принять участие может каждый, главное условие – быть креативным и уложиться в полторы минуты. Приём работ до 31 августа. Дата подведение и объявление итогов: 15 сентября. Все подробности конкурса на сайте: http://vzletay-snimay.ru/