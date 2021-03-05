Стартовал пятый сезон конкурса «Снимай науку!»

«Снимай науку!» — конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, журналистов, учёных, студентов и всех желающих делать научное видео и фото. Главная цель конкурса — популяризация научного знания.

«В этом году конкурсу „Снимай науку!“ исполняется 5 лет, телеканалу „Наука“ — 10 лет. Этот проект очень ценен для нас, его уникальность в том, что специалисты из самых разных областей делятся личным, особенным взглядом на свою работу, объекты изучения, открытия. Зритель может фактически взглянуть на них глазами самого исследователя, автора. Конкурс открывает миру талантливых и увлечённых людей, показывает красоту науки и удивительное разнообразие сфер научного знания!», — Мария Семёнова, главный редактор телеканала «Наука».

В этом году участников ждёт новая номинация, а сам конкурс пройдет в два этапа. Первый этап — фотоконкурс — стартует 1 марта, приём работ заканчивается 30 апреля. Объявление победителей первого этапа состоится в июне. Как и в прошлом году, самые яркие снимки, присланные на конкурс, станут участниками фотовыставки, которая пройдет в Москве, и осенью на центральных региональных площадках «Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+».

«Конкурс видеороликов и фоторабот „Снимай науку!“ — это замечательная возможность в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий в России, ещё раз напомнить обществу о сути работы исследователя, показать её с интересных, порой даже неожиданных ракурсов. Тут хороши все средства — и макро, и микросъемка, важен выбор локаций, героев, ситуаций. В эпоху, когда изображение конкурирует с текстом, искусство визуализации сверхактуально. В умелых руках камера, сама по себе воплощающая достижения науки и техники, является уникальным инструментом синтеза мысли художественной и технической, хайтека и хайарта. Уверен, что работы финалистов и победителей конкурса станут одной из точек притяжения для гостей Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. А путешествие экспозиции по регионам страны будет способствовать привлечению внимания к сфере науки и технологий со стороны многомилионной аудитории», — говорит Леонид Гусев, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

Подать фотоработы для участия в конкурсе можно в семи номинациях:

• «Люди в науке» — учёные в их естественной среде обитания;

• «Микроизображения» — изображения, полученные с помощью микроскопа;

• «Нефото» — аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и др.;

• «Серии» — от 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;

• «Наука вокруг» — все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;

• «Природа» — изображения природы, животного мира;

• «Космос» — спецноминация, посвященная 60-летию первого полёта человека в космос.

«Мы уже много лет проводим конкурс научных фотографий с телеканалом „Наука“. Благодаря ему Википедия уже пополнилась несколькими тысячами высококачественных фотографий и изображений, которые иллюстрируют статьи энциклопедии о понятиях самых разных наук. Причём эти иллюстрации используются не только в Википедии на русском языке, а вообще во всех (а их более 300) языковых разделах Википедии. Часто бывает так, что хорошая иллюстрация оказывается важнее тысячи слов. Так, для того, чтобы лучше понять что-то нетривиальное иногда эффективнее это увидеть своими глазами, чем прочитать. Благодаря участникам фотоконкурса миллионы людей по всему миру станут ещё немного умнее», — Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа РУ.

Всего с момента запуска в 2016 году в конкурсе приняли участие две тысячи авторов, которые прислали более семи тысяч работ. Проект привлёк участников из шести стран и более 200 городов, а лучшие работы были продемонстрированы на цифровых ресурсах и в эфире телеканала «Наука».

Все подробности о конкурсе «Снимай науку!» ищите на официальном сайте.