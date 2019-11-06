Стивен Сигал стал амбассадором «Золотого кольца Боспорского царства»

Сертификат амбассадора Сигалу вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО). Алексей Тихомиров, заместитель исполнительного директора РГО, провёл для Стивена Сигала экскурсию по штаб-квартире. После экскурсии Сигала приняли в члены Русского географического общества.

Сигал отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес. Кроме того он рассказал, что прожил около 20 лет в Японии и предложил оказать всестороннее содействие в продвижении боспорского проекта на родине самураев. Статус амбассадора в полной мере отвечает просветительским интересам Сигала и его бережному отношению к историческому наследию.