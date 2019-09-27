Sun Aqua Vilu Reef: ожившая сказка на Мальдивах

Пляжные виллы

62 бунгало в виде ракушек скрыты в зеленой части острова. Они подразделяются на 14 пляжных вилл, 18 Пляжных Вилл Делюкс, 10 Пляжных Вилл Делюкс с Джакузи, 5 Пляжных Вилл Делюкс с Бассеином, а также 15 SunAqua Pool вилл с бассейнами. Некоторые виллы теперь имеют бассейны, выполненные из вулканического камня и гидромассажные ванны.

Виллы на воде

41 Водная Вилла, которые подразделяются на 20 Вилл на Рифе, 9 Вилл на Рифе с видом на закат, 6 Водных вилл с бассейнами, 5 Водных номеров Люкс с частным бассейном и 1 Гранд Риф Люкс. Из всех категорий номеров открывается потрясающий вид на Индийский океан и все они оборудованы надводными гамаками.

Одни из самых приятных составляющих путешествия – это новые экзотические вкусовые ощущения. Гости Sun Aqua Vilu Reef могут познакомиться и в полной мере оценить достоинства мальдивской кухни. Выращенные работниками отеля натуральные продукты станут настоящим подарком для любого гурмана. А побаловать себя романтическим ужином под звездным небом, отведав свежевыловленные и тотчас же приготовленные морепродукты, не откажется ни один путешественник.

Одним из самых больших событий отеля стало создание полного объемного спа и различных пакетных предложений. Теперь the Sun Aqua Spa состоит из шести частных лечебных павильонов, каждый с ванной на открытом воздухе, душем, зоной гидротерапии и массажными столами для двоих.

В салоне также будут предлагать процедуры маникюра и педикюра.

Идея спа основана на теории пяти элементов: дерево, огонь, металл, земля и вода, обширный перечень аюрведических оздоровительных ритуалов, косметических процедур и техник массажа со всего мира.

В спа разработан ряд фирменных процедур для расслабления и обновления тела и свежести мыслей и чувств. Традиционные скрабы на основе кокоса и кофе сделают Ваше тело еще нежнее и шелковистее, а Udavarthanamдетокс (специальный массаж на основе различных трав) напитает Вас здоровыми силами этого экзотического края. Завершить эту оздоравливающую процедуру Вы можете успокаивающей ароматной цветочной ванной.