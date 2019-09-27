Sun Aqua Vilu Reef: ожившая сказка на Мальдивах

Пляжные виллы
62 бунгало в виде ракушек скрыты в зеленой части острова. Они подразделяются на 14 пляжных вилл, 18 Пляжных Вилл Делюкс, 10 Пляжных Вилл Делюкс с Джакузи, 5 Пляжных Вилл Делюкс с Бассеином, а также 15 SunAqua Pool вилл с бассейнами. Некоторые виллы теперь имеют бассейны, выполненные из вулканического камня и гидромассажные ванны.
Виллы на воде
41 Водная Вилла, которые подразделяются на 20 Вилл на Рифе, 9 Вилл на Рифе с видом на закат, 6 Водных вилл с бассейнами, 5 Водных номеров Люкс с частным бассейном и 1 Гранд Риф Люкс. Из всех категорий номеров открывается потрясающий вид на Индийский океан и все они оборудованы надводными гамаками.
Одни из самых приятных составляющих путешествия – это новые экзотические вкусовые ощущения. Гости Sun Aqua Vilu Reef могут познакомиться и в полной мере оценить достоинства мальдивской кухни. Выращенные работниками отеля натуральные продукты станут настоящим подарком для любого гурмана. А побаловать себя романтическим ужином под звездным небом, отведав свежевыловленные и тотчас же приготовленные морепродукты, не откажется ни один путешественник.
Одним из самых больших событий отеля стало создание полного объемного спа и различных пакетных предложений. Теперь the Sun Aqua Spa состоит из шести частных лечебных павильонов, каждый с ванной на открытом воздухе, душем, зоной гидротерапии и массажными столами для двоих.
В салоне также будут предлагать процедуры маникюра и педикюра.
Идея спа основана на теории пяти элементов: дерево, огонь, металл, земля и вода, обширный перечень аюрведических оздоровительных ритуалов, косметических процедур и техник массажа со всего мира.
В спа разработан ряд фирменных процедур для расслабления и обновления тела и свежести мыслей и чувств. Традиционные скрабы на основе кокоса и кофе сделают Ваше тело еще нежнее и шелковистее, а Udavarthanamдетокс (специальный массаж на основе различных трав) напитает Вас здоровыми силами этого экзотического края. Завершить эту оздоравливающую процедуру Вы можете успокаивающей ароматной цветочной ванной.
Более подробную информацию ищите на сайте отеля.