Swissotel Resort Сочи Камелия: роскошный отель в Сочи

Близится лето, рассказываем про Swissotel Resort Сочи Камелия – роскошный пятизвездочный отель на берегу Черного моря с идеальным песчаным пляжем (а для Сочи это, как известно, редкость).

Отдых в этом отеле — уникальное сочетание погружения в великую историю с современным уровнем комфорта и высокими стандартами швейцарского гостеприимства.

Отель всемирно известной сети ACCOR располагается в здании прославленного пансионата «Интурист», роскошное строение восстановлено в современном стиле с европейским лоском и шиком отелей Swissôtel Hotels & Resorts. Парковая зона отеля насчитывает более 1500 видов растений, привезенных из ботанических садов Сочи, Крыма и Италии. Она расположена на семи гектарах природного эндемичного ландшафта, нетронутого при реконструкции.

К услугам гостей — 203 номера с просторными балконами и террасами, в том числе 18 «люксов» и президентский номер. Их отличает простая геометрия, много естественного света, сочные и одновременно неброские цвета отделки, современные технологии, чистота, уют и комфорт. Из номеров открывается прекраснейший вид на бескрайнее Черное море и цветущий парк. В каждом номере есть всё, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным.

Расслабиться, по-настоящему насладиться отдыхом и профессиональными уходами гости могут в Pűrovel Spa & Sport. Спа-центр предлагает процедуры с использованием альпийских эфирных масел, массажи и комплексные уходы за телом. На его территории — тренажерный зал, комнаты для косметических процедур, зона отдыха, фруктовый бар, парные, джакузи. Особенно приятно восстановить силы в спа-центре после дня, проведенного под южным солнцем на частном песчаном пляже отеля.

В открытом подогреваемом бассейне, который является особенной гордостью отеля, температура воды поддерживается на отметке +28С круглый год, что позволяет наслаждаться отдыхом и природой южного курорта независимо от сезона.