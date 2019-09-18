Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме

Ежегодный форум под слоганом «Большая цель достижима» посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.
Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии – Арнольд Шварценеггер.
В качестве спикеров на форуме также выступят: Аманда Черни, всемирно известный Instagram-блогер и фитнес-гуру; Ицхак Адизес, бизнес-консультант, мировой эксперт по управлению изменениями; Рэнди Цукерберг, экс-директор по развитию рынка Facebook, старшая сестра Марка Цукерберга; Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса; Игорь Рыбаков, первый российский миллиардер-блогер, совладелец «Технониколь», филантроп.
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