Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп

Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме

Промо
18 сентября 2019
IMG_0977.jpg
IMG_0803.jpg
4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится крупнейшее в мире образовательное событие Synergy Global Forum.

Ежегодный форум под слоганом «Большая цель достижима» посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.

Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии – Арнольд Шварценеггер.

IMG_0489.jpg
4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится Synergy Global Forum.

В качестве спикеров на форуме также выступят: Аманда Черни, всемирно известный Instagram-блогер и фитнес-гуру; Ицхак Адизес, бизнес-консультант, мировой эксперт по управлению изменениями; Рэнди Цукерберг, экс-директор по развитию рынка Facebook, старшая сестра Марка Цукерберга; Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса; Игорь Рыбаков, первый российский миллиардер-блогер, совладелец «Технониколь», филантроп. 

IMG_0813.jpg
4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится Synergy Global Forum.

Программу мероприятия и билеты ищите на сайте.

Кратер вулкана Тамбора
Наука
Извержение вулкана Тамбора вызвало «год без лета». Теперь это доказанный факт
01-giant-salamander-nationalgeographic_1102516.adapt.1900.1.jpg
Звери
Какая амфибия – самая большая на свете? Учёные определили по ДНК!
Первое фолио Шекспира с пометками Мильтона
Наука
Найдена копия первого фолио Шекспира с примечаниями. Их сделал Мильтон
Луна
Космос
Россия и Китай будут сотрудничать в освоении Луны и дальнего космоса
Уральские авиалинии
Путешествия
«Уральские авиалинии» открывают новый беспосадочный рейс Владивосток - Екатеринбург
dc14d311071f4c41a5b530f15c0f4dfe.max-2000x1000.png
Происшествия
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Королевская гринвичская обсерватория
Наука
Географический и магнитный север для Гринвича совпали впервые за 360 лет
Туристы у гейзера
Происшествия
Йеллоустонский парк подал в суд на двух туристов за селфи у гейзера
ezgif-2-bcfa50ab8f98.jpg
Природа
Гну пытается защитить детеныша от шакалов: видео