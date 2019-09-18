Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме

Ежегодный форум под слоганом «Большая цель достижима» посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.

Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии – Арнольд Шварценеггер.