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Калейдоскоп

Съёмки фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» прошли в четырёх регионах России

16 сентября 2019
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Съёмки научно-популярной киноленты «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» о памятниках античной культуры и цивилизации, расположенных на Юге России, прошли этим летом в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и городе Севастополь.

Картина призвана рассказать об исторической составляющей уникального Российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», 10 городах нового туристического маршрута.

Первым команду документального телепроекта встретил город-курорт Геленджик. Там состоялись съемки на площадках, включенных в «Золотое кольцо Боспорского царства».  Среди них – Культурный центр «Старый парк», в котором действуют тематические экспозиции, Шоу-парк «Римская империя», где можно окунуться в древнюю историю и примерить на себя доспехи легионера, и Греческий культурный центр – там герои фильма научились танцевать Сиртаки и продегустировали национальную кухню. Затем творческая группа посетила Новороссийск, Анапу и Тамань.

На Крымском полуострове съёмки фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» проходили в Керчи, Симферополе и Севастополе. Съёмочная группа запечатлела Акрополь Пантикапея, Царский курган, Неаполь Скифский, Херсонес Таврический и другие площадки глобального туристического проекта.

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Завершился съёмочный процесс в Ростовской области.  Документалисты побывали в археологическом музее-заповеднике «Танаис», в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, а также на других туробъектах региона. Отдельное внимание получили винодельческие хозяйства, включенные в эногастрономический проект «Винные дороги Боспорского царства».

Путешествовать по объектам античного наследия Юга России зрителям картины предстоит в компании известного российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского, именно он будет главным действующим лицом документального фильма.

«У меня самые прекрасные впечатления от работы – от погоды, от природы и от людей, по-настоящему гостеприимных и радушных, – рассказал Михаил Зеленский. – Заново открываю для себя Юг России! С удовольствием посоветую туристам посетить маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства».

Это будет рассказ об уцелевших объектах античной эпохи на Кубани, в Крыму и в Ростовской области. В современном театре активно используется понятие «иммерсивный» – обеспечивающий полный эффект присутствия. Наш проект тоже нацелен на погружение зрителя в атмосферу Древней Греции, такая виртуальная экскурсия по прошлому.

Завершить работу над проектом и представить фильм зрителям Телекомпания «Под знаком Пи» и продюсерский центр «Чайка» планируют в начале 2020 года. Фильм снят в рамках медиагранта Русского географического общества.

 

 

 

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