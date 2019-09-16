Съёмки фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» прошли в четырёх регионах России

Картина призвана рассказать об исторической составляющей уникального Российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», 10 городах нового туристического маршрута.

Первым команду документального телепроекта встретил город-курорт Геленджик. Там состоялись съемки на площадках, включенных в «Золотое кольцо Боспорского царства». Среди них – Культурный центр «Старый парк», в котором действуют тематические экспозиции, Шоу-парк «Римская империя», где можно окунуться в древнюю историю и примерить на себя доспехи легионера, и Греческий культурный центр – там герои фильма научились танцевать Сиртаки и продегустировали национальную кухню. Затем творческая группа посетила Новороссийск, Анапу и Тамань.

На Крымском полуострове съёмки фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» проходили в Керчи, Симферополе и Севастополе. Съёмочная группа запечатлела Акрополь Пантикапея, Царский курган, Неаполь Скифский, Херсонес Таврический и другие площадки глобального туристического проекта.

Завершился съёмочный процесс в Ростовской области. Документалисты побывали в археологическом музее-заповеднике «Танаис», в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, а также на других туробъектах региона. Отдельное внимание получили винодельческие хозяйства, включенные в эногастрономический проект «Винные дороги Боспорского царства».

Путешествовать по объектам античного наследия Юга России зрителям картины предстоит в компании известного российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского, именно он будет главным действующим лицом документального фильма.

«У меня самые прекрасные впечатления от работы – от погоды, от природы и от людей, по-настоящему гостеприимных и радушных, – рассказал Михаил Зеленский. – Заново открываю для себя Юг России! С удовольствием посоветую туристам посетить маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства».

Это будет рассказ об уцелевших объектах античной эпохи на Кубани, в Крыму и в Ростовской области. В современном театре активно используется понятие «иммерсивный» – обеспечивающий полный эффект присутствия. Наш проект тоже нацелен на погружение зрителя в атмосферу Древней Греции, такая виртуальная экскурсия по прошлому.

Завершить работу над проектом и представить фильм зрителям Телекомпания «Под знаком Пи» и продюсерский центр «Чайка» планируют в начале 2020 года. Фильм снят в рамках медиагранта Русского географического общества.