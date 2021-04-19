Театр Терезы Дуровой: спектакли-путешествия в другие страны и легенды

Театр Терезы Дуровой – это современный театр для всей семьи, где представители каждого поколения найдут, что посмотреть.

Тереза Дурова первой среди российских режиссеров обратился к музыкальной культуре народов мира, на основе которой в течение уже 10 лет создает свои неповторимые спектакли. Этника, древние языки, редкие музыкальные инструменты - здесь можно познакомиться с индийской, арабской, японской, карело-финской, старо-английской, шотландской, балканской культурой в самых разных ее аспектах. Постановки Театра Терезы Дуровой – не просто спектакли, а увлекательные путешествия в разные уголки мира!

С чего лучше всего начинать знакомство с культурой любой страны? Конечно же, с ее сказок и преданий! В основе спектаклей Театра Терезы Дуровой лежат известные литературные произведения в переложении штатного драматурга театра Артема Абрамова. Хотите ли вы погрузиться в магию трав и рун карело-финского эпоса «Калевала», желаете ли отправиться в жаркие и полные опасностей джунгли из «Маугли» или прикоснуться к тонкому искусству и мудрости волшебного Востока из сказки об Аладдине – теперь вы знаете, куда идти.