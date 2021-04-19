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Театр Терезы Дуровой: спектакли-путешествия в другие страны и легенды

National Geographic Россия
19 апреля 2021
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«Японская сказка. Меч самурая»
Если на настоящее путешествие у вас нет времени или финансов (да и границы еще не все открыли), можно отправиться на несколько часов в Японию, древнюю сказочную Финляндию, к сказочным арабским дворцам и много куда еще – в знаменитом театре под руководством Терезы Дуровой.

Театр Терезы Дуровой – это современный театр для всей семьи, где представители каждого поколения найдут, что посмотреть. 

Тереза Дурова первой среди российских режиссеров обратился к музыкальной культуре народов мира, на основе которой в течение уже 10 лет создает свои неповторимые спектакли. Этника, древние языки, редкие музыкальные инструменты - здесь можно познакомиться с индийской, арабской, японской, карело-финской, старо-английской, шотландской, балканской культурой в самых разных ее аспектах. Постановки Театра Терезы Дуровой – не просто спектакли, а увлекательные путешествия в разные уголки мира! 

С чего лучше всего начинать знакомство с культурой любой страны? Конечно же, с ее сказок и преданий! В основе спектаклей Театра Терезы Дуровой лежат известные литературные произведения в переложении штатного драматурга театра Артема Абрамова. Хотите ли вы погрузиться в магию трав и рун карело-финского эпоса «Калевала», желаете ли отправиться в жаркие и полные опасностей джунгли из «Маугли» или прикоснуться к тонкому искусству и мудрости волшебного Востока из сказки об Аладдине – теперь вы знаете, куда идти. 

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«Волшебная мельница Сампо»

Некоторые истории, воплощенные на сцене театра, полностью написаны Артемом Абрамовым. Прежде чем взяться за ту или иную постановку, он досконально изучает старинные мифы и историю страны. Так появились, например, «Японская сказка. Меч самурая», «Тайна волшебного зелья» основанная на балканских легендах и грядущая премьера – спектакль «Вересковый мед», настоящая шотландская баллада. 

Взрослой классики здесь тоже немало: «Сирано де Бержерак», «Ромео и Джульетта», «Вий», «Морфий» и другие. 

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«Маугли»
Фото: Сергей Бородин
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«Маугли»

Спектакли на большой сцене театра (мюзиклы или музыкальные спектакли) идут в сопровождении  живого оркестра – либо классического, либо в составе редких этнических инструментов. Японские мотивы обыгрываются с помощью тонкой музыки бамбуковой флейты сякухати, струнного инструмента кото и сямисена – важнейших музыкальных инструментов в Стране восходящего солнца. В спектакле о волшебной лампе Аладдина вы услышите переливы струнного сантура, на котором играют маленькими молоточками, смычкового гиджака, и других редких музыкальных изобретений – уд,  саз, даф. Карело-финский эпос в «Волшебной мельнице Сампо» возрождается на сцене благодаря музыке кантеле (инструмент, похожий на древнерусские гусли) и йоухикко – инструмента, который применяется исключительно для исполнения фольклорных произведения.

Среди инструментов, задействованных в спектакле, есть и те, что существуют в России в единственном экземпляре!

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«Волшебная лампа Аладдина»
Фото: Владимир Майоров
002, Волш.лампа, Владимир Майоров.JPG
«Волшебная лампа Аладдина»
Фото: Владимир Майоров
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«Волшебная лампа Аладдина»
Фото: Владимир Майоров

Но не только этническая музыка и завораживающая речь на других языках создает непередаваемую атмосферу на спектаклях Театра Терезы Дуровой. Конечно, окончательно в разные далекие страны зрителя переносят реквизит спектакля и костюмы. Некоторые предметы покупаются в тех самых странах, в которые приглашают постановки, а во всех остальных случаях – досконально повторяют оригиналы; это касается и традиционных костюмов, украшений, оружия, предметов быта. 

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"Тайна волшебного зелья" (Балканы)
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"Тайна волшебного зелья" (Балканы)
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"Тайна волшебного зелья" (Балканы)

Костюмы – настоящие произведения искусства, они абсолютно аутентичны. Практически на всех спектаклях работает один и тот же художник по костюмам – заслуженная художница РФ, знаменитая Виктория Севрюкова. Те, кому два года назад довелось побывать на модном дефиле ее костюмов к спектаклям Театра Терезы Дуровой, которое проходило в московском Манеже, до сих пор находятся под большим впечатлением!

Попав на один из спектаклей Театра Терезы Дуровой, вы несомненно захотите оказаться там снова. Но имейте в виду – билеты как правило разлетаются в первый же день продаж.

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Владимир Майоров «Японская сказка. Меч самурая»

Посмотреть афишу и купить билеты можно здесь. 

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