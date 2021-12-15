Технохаб: стартовый комплекс для стартапов🚀

Знакомства и связи, возможности для сотрудничества и обмена знаниями сегодня значат едва ли не больше, чем личная целеустремленность и эффективность создателя стартапа. Продукт нуждается в питательной и катализирующей среде: его нужно адаптировать под потребности бизнеса, доработать, «отполировать» и найти инвесторов, которые в него поверят. Этим технохабы и занимаются: они объединяют людей, занятых новыми разработками, проводят обучение, вдохновляют к сотрудничеству и помогают стартаперам избавиться от иллюзий основателя, упаковать продукт и выйти на инвесторов.
Выигрывают в итоге все. Молодые предприниматели, у которых есть продукт на миллион, но нет этого самого миллиона, могут найти партнеров и сотрудников, обменяться идеями, узнать что-то новое и привлечь средства для развития и масштабирования проекта. Инвесторы получают возможность отбирать перспективные компании на самом старте и посещать питч-сессии с участием десятков предварительно отобранных стартапов. А государство и город получают мощный толчок к ускорению экономики, ведь такие хабы стимулируют развитие малого бизнеса и технологий. Именно поэтому технохабы нередко поддерживаются на правительственном уровне. Например, масштабный проект Агентства инноваций Москвы Старт Хаб на Красном Октябре, ключевым ядром которого является программа развития технологического бизнеса StartHub.Moscow, объединяющая стартапы, инвесторов, крупный бизнес и город.
Откуда взялись технохабы и почему они завоевали такую популярность?
Первые объединения такого рода возникли несколько десятилетий назад, когда европейские программисты начали сорганизовываться в своеобразные профессиональные клубы. Тогда это были неформальные сборища, где представители IT — в те времена еще редкой профессии — могли пообщаться с единомышленниками. Первые хабы быстро стали местом для творческой богемы. Например, в известном немецком хакерском клубе C-Base уже в 1990-х устраивали выставки, конференции для компьютерщиков и фестивали.
Примерно в начале нулевых технохабы начали привлекать и тех, кто не связан с программированием напрямую. Визионеры, у которых была идея онлайн-сервиса или робота, искали там людей, которые могли превратить их задумку в программу. Дизайнеры и сценаристы встречались с создателями компьютерных игр — в такой среде сотрудничество развивалось очень активно. Постепенно хабы начали брать на себя образовательные функции, а затем и процесс налаживания контактов и выстраивания отношений с инвесторами.
Что происходит с технохабами сегодня?
Хотя США и Китай долгое время считались мировыми сверхдержавами для технологий, пандемия ускорила демократизацию стартапов. Сейчас Европа быстро укрепляет свои позиции на мировой арене. По данным ежегодного отчета Global Startup Genome Startup Ecosystem Report 2021 на Европу в этом году приходится 17% из топ-30 ведущих мировых стартап-экосистем. Азиатские экосистемы тоже продолжают расти в рейтингах. В Москве также ведется активная работа. В столичном технохабе применяются лучшие мировые практики, каждый день проходят отраслевые форумы, воркшопы, встречи владельцев стартапов с инвесторами и представителями крупного бизнеса.
«Технохабы представляют собой целый комплекс решений для развития стартапов и обмена информацией. Они отлично вписываются в тренд lifetime learning и занимают уникальную обучающую нишу. Старт Хаб на Красном Октябре — один из самых заметных технохабов России — открыт абсолютно для всех: здесь проходят мероприятия, объединяющие как резидентов, участников технологического рынка, так и тех, кто пока только проявляет интерес к сфере бизнеса, технологий и инноваций», — рассказала Александра Борисова, директор Старт Хаба на Красном Октябре.
Как ускорить свой стартап в технохабе?
Важная часть работы любого серьезного хаба — программы, которые помогают бизнесу кратно вырасти. За несколько месяцев команда стартапа может принять участие в десятках и сотнях мастер-классов, воркшопов и встречах с трекерами, менторами и лидерами рынка.
Нетворкинг — важная часть таких программ, ведь самый актуальный совет — от того, кто прошел похожий путь в бизнесе. При этом получить приглашение на бизнес-завтрак, тематическое мероприятие или питч-сессию, чтобы завести нужные связи, стартаперам бывает очень непросто, поэтому комьюнитиобразующие мероприятия им жизненно необходимы. Другая важная составляющая обучающих программ — менторство. Эксперты разбирают все особенности конкретной бизнес-модели, помогают владельцам стартапа выйти на качественно новый уровень, отслеживают прогресс и дают консультации. Это помогает понять, что именно нужно сделать, чтобы попасть в рынок. Такие программы нужны не только начинающим предпринимателям, но и средним технологическим компаниям, которые хотят ускорить рост и улучшить бизнес-показатели. Им подойдут модули, направленные на стратегическое развитие.
«Наша программа роста и масштабирования бизнеса принципиально отличается от того, что предлагает рынок сейчас. StartHub.Moscow — больше, чем акселератор. Мы предоставляем инфраструктуру и экспертные ресурсы «по подписке», позволяя развивать бизнес без отрыва от бизнеса. Это значит, что мероприятий будет много, и только основатель решает, что наиболее актуально для посещения в данный момент. Мы не берем обязательств в виде доли или партнерства с определенными фондами или корпорациями. Это дает свободу основателю, а программе позволяет привлечь большее число участников. Получить «подписку» можно через конкурсный отбор, который проходит дважды в год. Нашей фишкой является нетворкинг основателей: участники обмениваются горячими инсайтами рынка и создают сильные продуктовые коллаборации», — поделилась Анна Кеуш, руководитель программы StartHub.Moscow.
Результат участия в таких программах — не абстрактное знание, а совершенно конкретные изменения бизнес-показателей. Например, из 100 компаний-участников первого набора программы StartHub.Moscow 62 показали положительный результат по приросту выручки, 25 — впервые вышли на выручку, а 43 —увеличили ее кратно. Всего за период программы компании-участницы наняли 158 сотрудников, между резидентами было заключено 17 партнерских соглашений, совершено более 10 выходов на зарубежные рынки СНГ, США, ЕС, Ближнего Востока, Китая и Гонконга, причем 8 выходов — впервые. И это только начало!
Сооснователь и глава инновационной платежной экосистемы Joys Андрей Михайлишин и его команда создали и запустили уникальный продукт на рынке — платежную экосистему, которая позволяет безопасно и в соответствии с законодательством использовать для оплаты все формы денег: безналичные, электронные и цифровые, включая криптовалюты и токены.
Toweco — сервис мониторинга интернет-отзывов в геосервисах, «отзовиках», профильных площадках, социальных сетях и сбора обратной связи с помощью QR-кода в точках продаж. Toweco единственная в России (в мире их всего три) занимается верификацией фейковых отзывов. Текущая точность определения фейковых отзывов 84%. История проекта началась летом 2018 года с идеи создать умный агрегатор, который будет собирать отзывы о компаниях со всего интернета, сохранять на платформе и при помощи искусственного интеллекта определять их достоверность. Для сохранения отзывов в системе использовали технологию блокчейн. Благодаря участию в программе StartHub.Moscow проект получил первых клиентов из Европы, увеличил конверсию в покупку в 2 раза, а выручку — в 4 раза.
15 сентября 2021 года стартовал новый курс программы StartHub.Moscow, и уже можно оставить заявку на третий. На участие во второй проект было подано 984 заявок, из них эксперты отобрали 100 стартапов в разных сферах — недвижимости, медицине, финансах, логистике, HR, ритейле и других. Акцент делали на продукты с технологией искусственного интеллекта, ее используют более 60% компаний. В числе отобранных стартапов — решение для строительства малоэтажных домов с помощью 3D-принтера, станция автономного управления летательными дронами со встроенной системой обслуживания, цифровой паспорт для идентификации посетителей веб-сайтов, приложение для владельцев домашних животных, роботизированный киоск для продажи еды и напитков и многие другие.
Мэппинг биг-даты для бизнеса, комплекс диагностики для предотвращения развития сепсиса и приложение для организаторов и участников мероприятий
Система Flex Matching (ЗАО «КПБС») — это технологическая платформа, которая решает комплекс задач, связанных с построением взаимодействия между большим количеством информационных систем. Эффективна в случаях, когда большая часть систем управляется внешними контрагентами. Решение внедрено и уже успешно используется в крупных международных компаниях в сегментах FMCG и Retail.
Комплекс диагностики сепсиса на ранней стадии ProQ (компания «Флексибейс») состоит из двух ключевых элементов: ETL-системы, обеспечивающей выгрузку данных из медицинской информационной системы в режиме реального времени, и комплекса моделей машинного обучения, способного определять ранние стадии развития сепсиса на основе последовательности из пяти и более состояний с точностью около 70,5%. В результате автономной работы комплекса лечащий врач получает сигнал о жизнеугрожающем состоянии пациента и рекомендации о проведении дополнительных исследований. Продукт позволяет снизить летальность пациентов с сепсисом, а также добиться экономии денежных средств и сил персонала.
Идея приложения Spot Out (ООО «3 °F Digital»), которое появится в магазинах приложений в конце 2021 года, заключается в создании сервиса для продвижения событий и взаимодействия их участников с использованием привычных паттернов социальных сетей. Основатель стартапа Денис Хамитов планирует развивать проект, собирая в одном месте информацию о мероприятиях и качественный контент от организаторов, а также предоставляя пользователям максимальную свободу и разнообразные каналы коммуникаций. Важным отличием от конкурентов станет создание удобного флоу, который позволит детально описывать ивент и упростит регистрацию и добавление друзей в сервис.
В течение нескольких месяцев участники программы при поддержке опытных наставников разработают дорожную карту развития бизнеса и получат доступ к экспертным ресурсам. Кроме того, сотрудники компаний-резидентов могут посещать воркшопы, вебинары, бизнес-завтраки, конференции, питч-сессии и даже «Клуб основателей», где выпускники делятся опытом с новичками и даже создают совместные проекты. Завершится программа демо-днем, в котором примут участие представители крупных корпораций, венчурных и частных инвесторов, готовых оказать поддержку предпринимателям в развитии бизнеса.
В будущем уникальность формата проекта позволит не только масштабировать программу на новые московские площадки, но и вовлекать партнеров из других регионов и стран. Запрос на это есть: технохабы активно развиваются и завоевывают любовь стартаперов. Более того — сегодня сотрудничество с технохабами и участие в таких программах, как StartHub.Moscow, становятся практически обязательным шагом в развитии амбициозных компаний с инновационными технологическими продуктами.