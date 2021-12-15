Технохаб: стартовый комплекс для стартапов🚀

Важная часть работы любого серьезного хаба — программы, которые помогают бизнесу кратно вырасти. За несколько месяцев команда стартапа может принять участие в десятках и сотнях мастер-классов, воркшопов и встречах с трекерами, менторами и лидерами рынка.

Нетворкинг — важная часть таких программ, ведь самый актуальный совет — от того, кто прошел похожий путь в бизнесе. При этом получить приглашение на бизнес-завтрак, тематическое мероприятие или питч-сессию, чтобы завести нужные связи, стартаперам бывает очень непросто, поэтому комьюнитиобразующие мероприятия им жизненно необходимы. Другая важная составляющая обучающих программ — менторство. Эксперты разбирают все особенности конкретной бизнес-модели, помогают владельцам стартапа выйти на качественно новый уровень, отслеживают прогресс и дают консультации. Это помогает понять, что именно нужно сделать, чтобы попасть в рынок. Такие программы нужны не только начинающим предпринимателям, но и средним технологическим компаниям, которые хотят ускорить рост и улучшить бизнес-показатели. Им подойдут модули, направленные на стратегическое развитие.

«Наша программа роста и масштабирования бизнеса принципиально отличается от того, что предлагает рынок сейчас. StartHub.Moscow — больше, чем акселератор. Мы предоставляем инфраструктуру и экспертные ресурсы «по подписке», позволяя развивать бизнес без отрыва от бизнеса. Это значит, что мероприятий будет много, и только основатель решает, что наиболее актуально для посещения в данный момент. Мы не берем обязательств в виде доли или партнерства с определенными фондами или корпорациями. Это дает свободу основателю, а программе позволяет привлечь большее число участников. Получить «подписку» можно через конкурсный отбор, который проходит дважды в год. Нашей фишкой является нетворкинг основателей: участники обмениваются горячими инсайтами рынка и создают сильные продуктовые коллаборации», — поделилась Анна Кеуш, руководитель программы StartHub.Moscow.

Результат участия в таких программах — не абстрактное знание, а совершенно конкретные изменения бизнес-показателей. Например, из 100 компаний-участников первого набора программы StartHub.Moscow 62 показали положительный результат по приросту выручки, 25 — впервые вышли на выручку, а 43 —увеличили ее кратно. Всего за период программы компании-участницы наняли 158 сотрудников, между резидентами было заключено 17 партнерских соглашений, совершено более 10 выходов на зарубежные рынки СНГ, США, ЕС, Ближнего Востока, Китая и Гонконга, причем 8 выходов — впервые. И это только начало!