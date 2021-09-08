Технологичная одежда от Geox: мужская коллекция Aerantis на осень-зиму 2021/2022
Линия технологичных моделей Aerantis с динамической системой вентиляции пополнилась короткими куртками с необычной фактурой. Для стежки вместо традиционных нитей и иглы использовался ультразвук, способный расплавлять и спаивать волокна ткани. С одной стороны, такая стежка надежно закрепляет пух по всей поверхности изделия, с другой — придает ему ультрасовременный вид. В результате у Geox получились теплые структурные куртки, которые отлично держат форму, при этом они довольно мягкие и отлично справляются с отводом избыточного тепла, поддерживая оптимальную температуру тела.
За терморегуляцию отвечает инновационная динамическая система вентиляции, которая чутко реагирует на изменение температуры тела и предотвращает перегрев. Это отличное решение в условиях переменчивой погоды, когда минусовые значения температуры воздуха резко сменяются плюсовыми и наоборот.