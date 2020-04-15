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Калейдоскоп

Телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс «Место силы»

15 апреля 2020
Моя планета. Место силы.jpg
Работы принимаются до 20 мая.

Для участия в конкурсе необходимо прислать снимки тех мест, что вдохновляют вас на открытия и новые свершения – точки стихийные, природные, сакральные, связанные с историей или значимые для современных людей места, на которых фиксируется сильная энергетика. Это могут быть стихии - воздух, вода, земля, огонь; фото из растительного или животного мира.

Один участник может выдвинуть на конкурс не более пяти фотографий. К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фото в максимальном качестве. Фото принимаются на электронную почту konkurs@moya-planeta.ru 

Технические требования

Размер фото при печати: 1500х1000мм

Размер фотографии: 1225х939мм

Файл должен быть оригинального размера с разрешением 300 точек на дюйм.

К каждому фото необходима информация:

Автор: имя, фамилия

Город: где была сделана фотография

Марка фотоаппарата или устройства, на которое было сделано фото

Название фото: должно быть ярким, запоминающимся

Описание: расскажите, что происходит в кадре, чем этот момент удивителен и важен для вас. Расскажите историю так, как рассказали бы друзьям, простыми словами и с деталями. Упомяните, где происходит действие, если этого нет в названии.

Объем описания: 500 знаков с пробелами

Ссылка на скачивание фото оригинального размера.

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