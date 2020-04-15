Телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс «Место силы»

Для участия в конкурсе необходимо прислать снимки тех мест, что вдохновляют вас на открытия и новые свершения – точки стихийные, природные, сакральные, связанные с историей или значимые для современных людей места, на которых фиксируется сильная энергетика. Это могут быть стихии - воздух, вода, земля, огонь; фото из растительного или животного мира.

Один участник может выдвинуть на конкурс не более пяти фотографий. К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фото в максимальном качестве. Фото принимаются на электронную почту konkurs@moya-planeta.ru