Телеканал «Живая Планета» взял приз на Афинском фестивале цифрового кино

С 9 по 15 декабря в Исторической кинематографической студии и ​​BlackBox Theater Cinema в Афинах прошел юбилейный X международный фестиваль цифрового кино AIDFF. Каждый год на фестивале показывают сотни фильмов со всего мира, цель которых — популяризация современного цифрового кино. В этом году на фестиваль подали заявки более 120 фильмов из 35 стран в таких категориях, как Новое кино, Игровые и короткометражные документальные фильмы, Молодые режиссеры, Экспериментальные фильмы, Анимация, Видеоарт и др. Одним из отобранных в официальную программу фестиваля проектов стал выпуск проекта «Тайные механизмы природы» телеканала «Живая Планета»; фильм получил диплом «Специальное упоминание жюри».

«Безусловно, это проект, которым мы гордимся! И счастливы такому вниманию профессионального жюри в Афинах. Для нашего канала большая честь, что проект „Тайные механизмы природы“ собирает призы на уважаемых международных площадках. Илья Долгов действительно умеет открыть зрителю, казалось бы, невидимые природные процессы. И дальше будет больше — впереди новые сезоны!», — Мария Моргун, главный редактор телеканала «Живая Планета».

Фильм, представленный на фестивале, посвящен виноградникам. В нем ведущий — оператор специальных съемок и биолог Илья Долгов — приглашает телезрителей на виноградные плантации и показывает в мельчайших подробностях процесс созревания винограда и взаимодействие его с животным миром: от виноградной улитки до более хищных его защитников. С помощью специальной съемки во всех диапазонах — от инфракрасного до ультрафиолетового — можно разглядеть каждую шестеренку природных механизмов.