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Телеканал «Живая Планета» взял приз на Афинском фестивале цифрового кино

21 декабря 2021
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Его отметили в номинации «Экологические и научно-популярные фильмы». Кино «Виноградники» из цикла «Тайные механизмы природы» — единственный проект из России, удостоенный почетной награды.

С 9 по 15 декабря в Исторической кинематографической студии и ​​BlackBox Theater Cinema в Афинах прошел юбилейный X международный фестиваль цифрового кино AIDFF. Каждый год на фестивале показывают сотни фильмов со всего мира, цель которых — популяризация современного цифрового кино. В этом году на фестиваль подали заявки более 120 фильмов из 35 стран в таких категориях, как Новое кино, Игровые и короткометражные документальные фильмы, Молодые режиссеры, Экспериментальные фильмы, Анимация, Видеоарт и др. Одним из отобранных в официальную программу фестиваля проектов стал выпуск проекта «Тайные механизмы природы» телеканала «Живая Планета»; фильм получил диплом «Специальное упоминание жюри».

«Безусловно, это проект, которым мы гордимся! И счастливы такому вниманию профессионального жюри в Афинах. Для нашего канала большая честь, что проект „Тайные механизмы природы“ собирает призы на уважаемых международных площадках. Илья Долгов действительно умеет открыть зрителю, казалось бы, невидимые природные процессы. И дальше будет больше — впереди новые сезоны!», — Мария Моргун, главный редактор телеканала «Живая Планета».

Фильм, представленный на фестивале, посвящен виноградникам. В нем ведущий — оператор специальных съемок и биолог Илья Долгов — приглашает телезрителей на виноградные плантации и показывает в мельчайших подробностях процесс созревания винограда и взаимодействие его с животным миром: от виноградной улитки до более хищных его защитников. С помощью специальной съемки во всех диапазонах — от инфракрасного до ультрафиолетового — можно разглядеть каждую шестеренку природных механизмов.

«Я не случайно выбрал для съемок именно виноградник. Тема взаимодействия дикой природы и человека всегда стоит очень остро, а это место - очень удачный пример гармоничного союза. Еще бы! Виноград выращивают тысячелетиями и этот процесс органично вписывается в природные механизмы. Более того, виноградник стал местом притяжения для многих местных обитателей! А снять как вызревают грозди этого растения было настоящим операторским вызовом. Камеры работали день и ночь на протяжении двух месяцев, чтобы в итоге за несколько секунд показать зрителю магию растений, скрытую от наших глаз», — Илья Долгов, автор, ведущий и оператор проекта «Тайные механизмы природы».
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