Теплые выходные в Ростове-на-Дону: авторские маршруты от Бутик-отеля «39»

Южная столица России Ростов-на-Дону продолжает радовать гостей города теплом вплоть до самой поздней осени. До конца октября на юге устанавливается комфортная для путешествий погода, когда среднесуточная температура днём составляет в среднем +20…+22 °C. Начало осени на юге также популярно у любителей гастрономии, когда местные фермеры представляют свой урожай на центральном рынке города, который стоить посетить абсолютно каждому туристу.

Время, когда спадает жара и обдувает легкий освежающий ветер, считается самым оптимальным для экскурсионных поездок по городу и окрестностям Дона, включая дегустацию местных вин.

Дизайнерский Бутик-отель «39», расположенный в историческом центре Ростова-на-Дону, предлагает гостям шесть авторских маршрутов, разработанных лучшими гидами специально для консьерж-службы отеля. Они помогут раскрыть культуру, историю, архитектуру и гастрономию казачества.