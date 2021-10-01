Теплые выходные в Ростове-на-Дону: авторские маршруты от Бутик-отеля «39»

Южная столица России Ростов-на-Дону продолжает радовать гостей города теплом вплоть до самой поздней осени. До конца октября на юге устанавливается комфортная для путешествий погода, когда среднесуточная температура днём составляет в среднем +20…+22 °C. Начало осени на юге также популярно у любителей гастрономии, когда местные фермеры представляют свой урожай на центральном рынке города, который стоить посетить абсолютно каждому туристу.
Время, когда спадает жара и обдувает легкий освежающий ветер, считается самым оптимальным для экскурсионных поездок по городу и окрестностям Дона, включая дегустацию местных вин.
Дизайнерский Бутик-отель «39», расположенный в историческом центре Ростова-на-Дону, предлагает гостям шесть авторских маршрутов, разработанных лучшими гидами специально для консьерж-службы отеля. Они помогут раскрыть культуру, историю, архитектуру и гастрономию казачества.
Все экскурсии начинаются с пробуждения в стильных интерьерах отеля. Шторы total black out, меню подушек и хрустящее белоснежное белье помогут выспаться и отдохнуть после дороги, а изящный и нежный аромат премиальной косметики Penhaligon's придаст яркий окрас настроению на весь предстоящий день. Подкрепиться перед дорогой и настроиться на увлекательное путешествие помогут авторские завтраки от шеф-повара, состоящие из нескольких, сбалансированных сет-меню и буфетной линии из фермерских молочных продуктов, сезонных фруктов и овощей, свежевыжатых соков и смузи.
После сытного завтрака гостей встречает персональный гид, который будет рядом на протяжении всего выбранного маршрута и сделает всё возможное, как и полагается для пятизвёздочного отеля, чтобы путешествие по казачеству было приятным и комфортным. Самый короткий маршрут «Три века ростовской еды» длится 1,5 часа, его рекомендуется совмещать с маршрутом «Барная миля», продолжительностью 2,5 часа. Самые долгие маршруты рассчитаны на весь день и включают поездку в старейшие казачества, а также экскурсии по местным винодельням.
«Три века ростовской еды» (1,5 часа)
Гастрономический маршрут с посещением лучших ресторанов города доступен в двух вариантах:
Вариант № 1: Пешеходная экскурсия с гидом и пит-стопом в «Обществе сытых» — осмотр ресторана с антикварной кухней и мебелью, дегустация местных настоек с закуской.
Вариант № 2: Пешеходная экскурсия с гидом и ужином в одном из лучших ресторанов города («ОнегинДача», Leo Wine& Kitchen). В ужин входит одна закуска, одно горячее блюдо и два бокала вина. Дополнительная опция (+30 минут): пит-стоп в «Обществе сытых» — осмотр ресторана с антикварной кухней и мебелью, дегустация местных настоек с закуской.
Стоимость тура: от 3000 руб/чел.
«Барная миля» (2,5 часа)
Мало кто знает, но в Ростове-на-Дону есть собственная улица тематических баров, где каждое заведение достойно отдельного внимания. Маршрут «Барная миля» предполагает экскурсию с гидом по историческому центру города с посещением двух баров и дегустацией коктейлей. По желанию количество заведений может быть увеличено.
Стоимость тура: от 3000 руб/чел.
«От холмов к морю» (5 часов)
Донские винодельни уже давно известны за пределами юга, а их напитки можно встретить практически в каждом магазине любого города России. Впечатлиться яркой харизмой их создателей, попробовать «гаражные» вина, а также насладиться природой донского края можно на авторском туре «От холмов к морю» в рамках которой участники тура посетят с гидом две винодельни.
Стоимость: от 7200 руб/чел. Минимальное количество участников 4 человека.
«Станица Старочеркасская» (5 часов)
Знакомство с бывшей казачьей столицей, посещение Войскового храма, приготовление раков и ухи на казачьем подворье атамана, а также дегустация донских автохтонных вин и дистиллята под местные закуски — настоящий колоритный тур на полдня, который вызовет восторг как у взрослых, так и детей.
Стоимость: от 8100 руб/чел. для групп от 5 человек. Для 2–4 человек цена рассчитывается индивидуально.
«Винный тур» (8 часов)
Тур на весь день по известным винодельням «Ведерниковъ» и «Арпачин», чьи вина можно встретить на полках магазинов. В рамках тура гостей ждут экскурсии c дегустацией лучших сортов донских вин.
Стоимость: от 9000 руб/чел. Минимальное количество участников — 6 человек.
«Станица Старозолотовская» (8 часов)
Авторский тур в казачью станицу, входящую в гид «100 красивейших деревень мира» с рассказом об истории казаков и казачьей трапезой на берегу Дона. Тур на весь день предполагает экскурсию с гидом по станице и традиционный казачий обед на берегу реки Дон.
Стоимость: от 9900 руб/чел. для групп от 6 человек. Для 2–5 человек цена рассчитывается индивидуально.
Продлите своё лето, отправившись на выходные в Ростов-на-Дону, где южное солнце и гостеприимство в синергии с местной культурой и колоритом подарят незабываемые эмоции и приятное послевкусие.
О Бутик-отеле «39»
Первый дизайнерский отель Ростова-на-Дону расположился на тихой улочке в самом центре «старого» Ростова, где когда-то кипела купеческая жизнь. Все достопримечательности города, а также государственные и бизнес учреждения находятся на удобном пешем расстоянии. До набережной Дона всего 10 минут прогулочным шагом.
Концепция дизайна интерьера «Something old, Something new» прослеживается в каждом уголке отеля: гармонично вписанная в модерн винтажная люстра ручной работы, современная стойка рецепции, выполненная из цельного массива секвойи, фоном для которой служит стена из кирпича царских времен со старинной дверью, найденной в заброшенных домах Ростова. Все исторические предметы получили вторую жизнь. Уникальной особенность отеля является возможность купить любой понравившийся объект интерьера. В отеле имеется 44 дизайнерских номера 5-ти категорий: от стандартных до роскошного королевского люкса, расположенного на VIP этаже.