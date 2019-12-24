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Калейдоскоп

Timberland запустил рождественскую коллекцию ботинок

24 декабря 2019
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Timberland
Теплый и уютный подарок на Новый год.

Новый год уже через неделю, а вы все думаете, что подарить себе и близким? Тогда посмотрите на рождественскую женскую коллекцию обуви Timberland Christmas Pack: среди этих замечательных ботинок точно можно найти что-то по своему вкусу!

Уютные и теплые модели, дополненные мягким валиком, создают настроение праздника и привносят нотку волшебства в зимний образ. Верх ботинок выполнен из премиального водонепроницаемого нубука серебряного стандарта. Модели 6 Inch бежевого, розового и других цветов уже доступны на сайте.

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Timberland
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Timberland
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Timberland
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Классике Timberland — желтым ботинкам 6 Inch — тоже нашлось место в рождественской коллекции компании. Стоимость модели: 19 990 рублей.

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Timberland
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Timberland
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Timberland

Для любителей скидок на сайте Timberland есть соответствующий раздел — оцените выбор и там!

The Timberland Company — мировой лидер по производству верхней одежды и обуви. С момента создания организация следовала концепции осознанного производства: она применяет инновационные и экологичные технологии.