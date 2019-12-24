Timberland запустил рождественскую коллекцию ботинок

Новый год уже через неделю, а вы все думаете, что подарить себе и близким? Тогда посмотрите на рождественскую женскую коллекцию обуви Timberland Christmas Pack: среди этих замечательных ботинок точно можно найти что-то по своему вкусу!

Уютные и теплые модели, дополненные мягким валиком, создают настроение праздника и привносят нотку волшебства в зимний образ. Верх ботинок выполнен из премиального водонепроницаемого нубука серебряного стандарта. Модели 6 Inch бежевого, розового и других цветов уже доступны на сайте.