Timberland запустил рождественскую коллекцию ботинок
Новый год уже через неделю, а вы все думаете, что подарить себе и близким? Тогда посмотрите на рождественскую женскую коллекцию обуви Timberland Christmas Pack: среди этих замечательных ботинок точно можно найти что-то по своему вкусу!
Уютные и теплые модели, дополненные мягким валиком, создают настроение праздника и привносят нотку волшебства в зимний образ. Верх ботинок выполнен из премиального водонепроницаемого нубука серебряного стандарта. Модели 6 Inch бежевого, розового и других цветов уже доступны на сайте.
Классике Timberland — желтым ботинкам 6 Inch — тоже нашлось место в рождественской коллекции компании. Стоимость модели: 19 990 рублей.
Для любителей скидок на сайте Timberland есть соответствующий раздел — оцените выбор и там!
The Timberland Company — мировой лидер по производству верхней одежды и обуви. С момента создания организация следовала концепции осознанного производства: она применяет инновационные и экологичные технологии.