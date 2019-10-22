Timberland запустил экологическую кампанию «Природа ждет героев»

Спикерами мероприятия выступили Ирина Козловских – эко-активистка, digital-координатор проекта Greenpeace «Ноль отходов», Олег Терновой – артист, победитель первого сезона «Песни» на ТНТ, посол WWF проекта «Стражи леса» и Татьяна Шендерман, бренд-менеджер Timberland в России.

Модератор вечера – Катарина Пудар, теле- и радио ведущая, автор рубрики «экоЛОГИЧНО». Гостями вечера стали: Елена Летучая, Юлианна Караулова, Илья Глинников, Елена Лядова, Анна Цуканова-Котт, Тимур Соловьев, Ингрид Олеринская, Анжелика Каширина, Константин Гайдай, Федор Гамалея и Василиса Гусарова, Даниил Радлов, Эльвира Т, Анет Сай, а также блогеры: Ольга Уланова (посол WWF проекта «Стражи леса»), Ирма Оганова, Анастасия Таири, Анна Звижинская и многие другие.

С точки зрения концепции, кампания «Природа ждет героев» для бренда является новой, но с точки зрения философии это совсем не так: Timberland c самого основания подходил ответственно к своему производству, стараясь минимизировать влияние и воздействие на окружающую среду. В этом году Timberland объявил о своем намерении высадить 50 млн деревьев к 2025 году, а также продолжить работу по таким направлениям, как переработка пластика и облагораживание городских и парковых зон в рамках волонтерской программы для сотрудников и партнеров «День Земли».

В настоящий момент высажено уже более 10 млн деревьев, начиная с 2001г., переработано и использовано в продуктах бренда более 345 млн пластиковых бутылок, и инвестировано 1,5 млн часов общественных работ команды Timberland по всему миру на помощь экологии и природы, начиная с 1992 г. На Public Talk спикеры затронули такие важные темы, как проблема перепотребления и высадка деревьев.

Ирина Козловских (Greenpeace) рассказала про полезные привычки, которые прививают осознанность в потреблении: «Каждый год на 1 человека в мире приходится около 20 новых вещей, что кажется не так много, но если эту цифру умножить на все население земли, то получится что мы за год производим, а потом выбрасываем примерно 140 млрд! Эта цифра ужасает, но мы в силах «голосовать кошельком» и взять за привычку выбирать себе качественные вещи, которые будут служить нам долго».