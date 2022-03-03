Точка притяжения на Ладоге: отель «Владимировский»

Ладожское озеро – излюбленное место отдыха не только жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии, но и всех поклонников Русского Севера. Недавно к его природным и культурным сокровищам добавилась новая достопримечательность – загородный отель «Владимировский», в котором как в капле воды отражается всё, чем так славен этот регион.

Расположенная в северо-восточной части Карельского перешейка бухта Владимировская всегда служила отправной точкой для исследования Ладоги и окрестностей озера. Именно из этой тихой и уютной гавани монахи и паломники отправляются на Коневец – священный остров, на котором находится старинный мужской Коневский Рождество-Богородичный монастырь. До недавнего времени эта небольшая укромная бухта привлекала лишь пилигримов и немногочисленных путешественников.

Коневский Рождество-Богородичный монастырь на Коневце

Добирались они сюда извилистыми грунтовками из Приозёрска, которые после дождей превращались в труднопроходимые болотистые «направления». Но в прошлом году в бухте Владимировской компания «Роснефть» построила целый туристический комплекс. В него, помимо прочего, входят терминал речного вокзала и марина для швартовки и заправки судов, а также автозаправочная станция, где нашлось место устройствам для зарядки электромобилей и гастрономическому кафе.

Но главное открытие, в прямом и переносном смыслах, – загородный отель премиум-класса «Владимировский». Здесь 146 номеров и сьютов (в том числе для маломобильных гостей и путешествующих с домашними питомцами), 4 отдельно стоящих бунгало и детская площадка. Во «Владимировском» ждут и обладателей автодомов: для них работает отдельный кемпинг с коттеджем, где путешественники смогут принять душ, приготовить обед и отдохнуть в уютной гостиной (каждое парковочное место оснащено системами электро- и водоснабжения).

Загородный отель может похвастать не только самым комфортным в этих местах размещением, но и прекрасными возможностями для отдыха и восстановления сил. Гостей ждут авторский ресторан «Ладога», где из локальных ингредиентов готовят блюда по старинным рецептам, находящийся на 5-м этаже «Бухта Бар», из окон которого открывается панорама Ладожского озера, и спа-центр с бассейном и процедурными комнатами. Местный банный комплекс – предмет особой гордости «Владимировского».

Он включает в себя финскую сауну, бочки-купели, русскую и алтайскую парные, в которых работают опытнейшие банщики, а также кухню с камином и комнату отдыха с бильярдным столом. Несмотря на островную прописку, не остался в стороне от нововведений и основанный в XIV веке Коневский монастырь. Компания «Роснефть» провела полную реконструкцию его зданий, построила набережную с причалом, закупила катамараны и лодки на воздушной подушке, создала современную хозяйственную инфраструктуру и проложила на Коневец подводный электрический кабель с материка.

В общем, теперь и зимой, и летом настраиваться на медитативный лад и растворяться в природной красоте Ленинградской области и близлежащей Карелии можно со всеми удобствами – расположение обязывает!