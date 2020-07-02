Toyota стала первым автопроизводителем в России, поддержавшим подготовку гоночного автомобиля для профессионального дрифта
«Точно так же, как лучшие спортсмены мира выясняют предел собственных возможностей на Олимпийских играх, автомобильные компании участвуют в гонках, чтобы через битвы на трассе находить пути для создания технологий завтрашнего дня», – говорит основатель Toyota Motor Corporation Киичиро Тойода.
Toyota Gazoo Racing — заводское автоспортивное подразделение компании, которое занимается разработкой и постройкой гоночных прототипов, участием в чемпионатах различного уровня, а также созданием серийной спортивной линейки Toyota. Подразделение было образовано в 2015 году, но история участия Toyota в автогонках началась задолго до этого. С 1957 года более 60 лет интересы Toyota в различных дисциплинах представляли разные команды и коллективы, пока президент компании Акио Тойода не принял решение объединить все автоспортивные активности бренда под одной «крышей» Toyota Gazoo Racing. В настоящее время команды Gazoo Racing успешно выступают практически во всех главных автоспортивных чемпионатах мира, включая ралли «Дакар», чемпионат мира по кольцевым гонкам на выносливость (WEC) и чемпионат мира по ралли (WRC), а также во множестве локальных чемпионатов.
Проект позволил не только собрать воедино накопленный за годы участия в гонках и тысячи проведенных заездов бесценный опыт, но и использовать гоночные технологии при разработке серийных моделей Toyota. Таким образом, объединение всех гоночных программ одновременно стало и рождением нового глобального суббренда GR для разработки автомобилей спортивного плана. В настоящий момент линейка серийных моделей Gazoo Racing включает в себя спортивные автомобили повышенной мощности для дорог общего пользования (GR) и спортивные серии популярных моделей со стилистическими дополнениями интерьера и экстерьера, доступные большему количеству поклонников бренда и автоспорта (GR-S).
История Toyota Gazoo Racing в России началась в 2019 году с появлением спорткара Toyota GR Supra. Культовая модель уже в серийной версии обладает всеми слагаемыми успешного гоночного автомобиля: мощным рядным 6-цилиндровым турбомотором, грамотной архитектурой шасси с широкой колеей и укороченной колесной базой, задним приводом и идеальной развесовкой 50:50 по осям. В 2020 году Toyota в России решила выйти на территорию профессионального автоспорта с собственным гоночным прототипом и атлетом Toyota Gazoo Racing, и компактное заднеприводное купе GR Supra стало идеальной основой для постройки дрифт-кара.
Автомобиль для российского чемпионата по дрифту получит ряд эксклюзивных решений, которых нет в уже существующих в Японии и США дрифт-карах GR Supra. Оснащенный 1000-сильным двигателем, кулачковой коробкой передач, дрифтовой подвеской спорткар получит новые кузовные панели из карбон-кевлара и уникальную ливрею, выполненную в фирменной стилистике гоночных автомобилей Toyota Gazoo Racing. Спорткар GR Supra не только сохранит узнаваемый облик культовой модели, но и ряд технических решений от серийного купе. В HGK Motorsport по совету специалистов Toyota Gazoo Racing оставили неизменными стандартный рулевой вал и стандартные же крепления сидений на кузове. Для профессионального дрифта это уникальный подход, который стал дополнительным подтверждением правильного выбора GR Supra в качестве базы для дрифт-кара.
Линейка Toyota Gazoo Racing в России в 2021 году пополнится сразу несколькими моделями в спортивном исполнении GR-Sport. Уже в январе следующего года на российском рынке будут представлены специальные версии Toyota Corolla и Toyota C-HR в спортивном дизайне. Отличительными чертами моделей GR-Sport, помимо фирменного бейджа, станут экстерьерный спорт-пакет с акцентами черного глянцевого цвета, включая крышу, решетку радиатора, зеркала, молдинги и другие элементы; спойлер на крышке багажника и двухцветные колесные диски GR-Sport. В салоне появятся черная отделка потолка, спортивные сидения GR-Sport с развитой боковой поддержкой и комбинированной отделкой, красная прострочка обивки сидений, селектора трансмиссии и руля, который будет обшит перфорированной кожей.
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