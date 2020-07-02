Toyota стала первым автопроизводителем в России, поддержавшим подготовку гоночного автомобиля для профессионального дрифта

«Точно так же, как лучшие спортсмены мира выясняют предел собственных возможностей на Олимпийских играх, автомобильные компании участвуют в гонках, чтобы через битвы на трассе находить пути для создания технологий завтрашнего дня», – говорит основатель Toyota Motor Corporation Киичиро Тойода.

Toyota Gazoo Racing — заводское автоспортивное подразделение компании, которое занимается разработкой и постройкой гоночных прототипов, участием в чемпионатах различного уровня, а также созданием серийной спортивной линейки Toyota. Подразделение было образовано в 2015 году, но история участия Toyota в автогонках началась задолго до этого. С 1957 года более 60 лет интересы Toyota в различных дисциплинах представляли разные команды и коллективы, пока президент компании Акио Тойода не принял решение объединить все автоспортивные активности бренда под одной «крышей» Toyota Gazoo Racing. В настоящее время команды Gazoo Racing успешно выступают практически во всех главных автоспортивных чемпионатах мира, включая ралли «Дакар», чемпионат мира по кольцевым гонкам на выносливость (WEC) и чемпионат мира по ралли (WRC), а также во множестве локальных чемпионатов.