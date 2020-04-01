Экипировка путешественника: какие гаджеты будут востребованы в поездках

Электрическая зубная щетка Philips из линейки DiamondClean станет отличным подарком не только для путешественников, но и для творческих личностей. Каждый сможет выбрать себе дизайн по душе: классическая черная или белая модель, дерзкая фиолетовая или романтичный набор из черной и розовой щеток для двоих.

Как и все зубные щетки Philips, DiamondClean оснащены запатентованной звуковой технологией Sonicare, которая позволяет удалять в 7 раз больше налета, чем обычная ручная щетка. Ее щетинки не травмируют эмаль и десны, тогда как при чистке ручной щеткой оказывается более сильное давление на зубы, которое распределяется неравномерно и повышает риск механического повреждения десен и эмали. Philips DiamondClean поможет совершать профессиональный уход за полостью рта при помощи 5 режимов:

Режим полировки делает эмаль зубов более гладкой и блестящей;

Деликатный режим ухаживает за чувствительными деснами и эмалью;

Режим тщательной чистки поможет еще более тщательно очистить полость рта;

Режим отбеливания поможет вернуть зубам естественную белизну;

Режим массажа десен поможет снизить воспаления.

Стильные щетки DiamondClean станут украшением любой ванной комнаты, а благодаря эргономичному дизайну ее буквально не захочется выпускать из рук. Специальный дисплей с подсветкой, расположенный на ручке, позволяет с легкостью отслеживать выбранный режим чистки. Чтобы зарядить щетку, достаточно поставить ее в стильный стакан с зарядной базой.

Это также превосходный подарок для любителей путешествий — тут вам пригодится элегантный футляр, который подключается к ноутбуку через USB, а также заряжается от розетки. Аккумулятор зубной щетки рассчитан на работу до трёх недель без подзарядки!