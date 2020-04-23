«Тренировки с космонавтом 3.0»: МКС поддержала землян в самоизоляции

Марафон продлится до 28 июня, присоединиться бесплатно можно на любом этапе. Мотивация участников не только в том, чтобы занять первое место и отправиться в комбат-тур на вершину вулкана Орисаба в Мексике с космонавтом Сергеем Рязанским. Каждый «марафонец» будет иметь шанс отправить свою фотографию в космос на Международную космическую станцию, однако придется продемонстрировать неземной спортивный дух.

Механика марафона проста. Все участники, взрослые и дети, делятся на группы и закрепляются за персональным фитнес-тренером, который не только проверяет и оценивает отчетные задания недели (отжимания, пресс, подтягивания), но и дает свою развивающую программу тренировок, отвечая на вопросы участников в ходе марафона. Все тренеры — люди с большим опытом и горящими глазами, добровольно поддерживающие проект. Отследить космические достижения участников можно по хэштегам в инстаграм #тренировкискосмонавтом и #cosmostraining.

Марафон уже поддержали итальянский астронавт EKA Паоло Несполе, известная телеведущая Яна Чурикова, народный артист РФ Аскольд Запашный, автор книжных бестселлеров Максим Батырев, лучший российский пилот столетия в женском зачете, семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, а также олимпийские чемпионы: Алексей Немов, Ирина Караваева и Рахим Чахкиев.

Для тех, кто откладывал занятия спортом, пришло время включаться в «Тренировки с космонавтом»!