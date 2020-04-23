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«Тренировки с космонавтом 3.0»: МКС поддержала землян в самоизоляции

Михаил Сысоев
23 апреля 2020
STS-129_ISS-21_Poisk.jpg
Российский модуль МКС «Поиск»
Фото: Wikimedia Commons
Международный онлайн-марафон «Тренировки с космонавтом 3.0» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» набирает обороты.

О старте марафона объявили российские члены экипажа Международной космической станции, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер:

«Находясь на Международной космической станции, мы поддерживаем всех жителей планеты в борьбе с коронавирусом. Сейчас очень важно оставаться дома. Мы призываем в режиме самоизоляции продолжить занятия физической культуры и не прекращать тренировочного процесса. Участие в Марафоне станет для вас дополнительным элементом поддержания хорошей физической формы. Наш экипаж дает старт Марафону. Друзья, присоединяйтесь к здоровому движению! Оставайтесь дома, занимайтесь спортом, поддерживайте друг друга и будьте здоровы! Вперед, к новым победам!»

К участию в марафоне уже подключились не только любители спорта из России, но и активисты из пятидесяти стран мира: Австралии, Японии, Германии, США, Великобритании, Италии, Франции, Арабских Эмиратов, Эстонии, Турции, Боливии, Доминиканы, Южной Кореи, Чили, Мексики и многих других.

Регистрация доступна на сайте.

Марафон продлится до 28 июня, присоединиться бесплатно можно на любом этапе. Мотивация участников не только в том, чтобы занять первое место и отправиться в комбат-тур на вершину вулкана Орисаба в Мексике с космонавтом Сергеем Рязанским. Каждый «марафонец» будет иметь шанс отправить свою фотографию в космос на Международную космическую станцию, однако придется продемонстрировать неземной спортивный дух.

Механика марафона проста. Все участники, взрослые и дети, делятся на группы и закрепляются за персональным фитнес-тренером, который не только проверяет и оценивает отчетные задания недели (отжимания, пресс, подтягивания), но и дает свою развивающую программу тренировок, отвечая на вопросы участников в ходе марафона. Все тренеры — люди с большим опытом и горящими глазами, добровольно поддерживающие проект. Отследить космические достижения участников можно по хэштегам в инстаграм #тренировкискосмонавтом и #cosmostraining.

Марафон уже поддержали итальянский астронавт EKA Паоло Несполе, известная телеведущая Яна Чурикова, народный артист РФ Аскольд Запашный, автор книжных бестселлеров Максим Батырев, лучший российский пилот столетия в женском зачете, семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, а также олимпийские чемпионы: Алексей Немов, Ирина Караваева и Рахим Чахкиев.

Для тех, кто откладывал занятия спортом, пришло время включаться в «Тренировки с космонавтом»!

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