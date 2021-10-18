Три главных преимущества зубной щетки Polaris PETB 0101 BL/TC

У зубной щетки от Polaris, в отличие от многих других щеток, целых пять режимов для решения разных задач. Режимы гарантируют стопроцентное удаление налета, подобраны таким образом, чтобы было удобно пользоваться при самой разной чувствительности зубов.

Для ежедневного использования производитель рекомендует чистить в режиме Sensitive. Минимальные 31 000 пульсаций в минуту не повредят эмаль и подходят для новичков, только начинающих использовать электрические щетки. Именно в этом режиме они работают без подзарядки до двух месяцев.

В режиме Clean задается 41 000 пульсация в минуту, что обеспечивает быструю и качественную чистку зубов. Такое количество пульсаций предотвращает образование зубного камня, при этом рекомендуется использовать этот режим не чаще 1 раза в неделю.

Очень бережно и одновременно эффективно щетки работают в режиме Gum care при 35 000 пульсаций в минуту. Такой режим подходит для профилактики кровоточивости десен, а также их укрепления.

Режим White — самый интенсивный и с наиболее глубоким очищением — 48 000 пульсаций в мин. Эффект работы щеток в режиме White заметен уже с первого раза. Быстро и без повреждения эмали зубные щетки отбеливают или осветляют зубы — это заметно сразу после использования. Режим может понравиться любителям кофе или крепкого черного чая. По сравнению с другими режимами, ощущается повышенная интенсивность, но без неудобств и неприятных ощущений.

В режиме Polish при 45 000 пульсаций в минуту, щетки работают аккуратно, без перерывов, за счет чего устраняются неровности из-за крепкого налета, что позволяет исключить нарост зубного камня.