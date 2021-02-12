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Три причины поменять свою бритву

12 февраля 2021
Объясняем вместе с Polaris
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Новая электрическая бритва Polaris PMR 0307RC PRO 5 BLADES+ подстроится под контуры вашего лица и обеспечит максимально чистое и быстрое бритье. Бритва гарантирует гладкое скольжение и комфорт. Теперь профессиональное сухое и влажное бритье доступно вам и дома.

Система повторений контуров лица

Электрическая бритва имеет 5D систему повторений контуров лица. В нее интегрированы три плавающие роторные головки c высокоточными двойными лезвиями PRO 5 BLADES, а также супермягкие кольца для гладкого скольжения без раздражения. Вам достаточно провести бритвой один раз, чтобы достигнуть идеально ровного бриться. С новой бритвой от Polaris вы экономите время и не травмируете кожу. Утренние сборы станут короче, а свободное время вы можете потратить на чашку кофе.

Сухое и влажное бритье

Вы сможете воспользоваться опцией как сухого, так и влажного бритья с одинаковым комфортом. Для этого обычно используются разные бритвы, однако в новой бритве Polaris совмещены возможности электробритвы и бритвенного станка. Выберите наиболее комфортный способ бритья для вас в зависимости от ситуации.

Работа от аккумулятора до 90 минут

Электрическая бритва имеет литиевую батарею и может работать до 90 минут без подзарядки. Зарядив ее один раз, вы сможете пользоваться бритвой долгое время и не вспоминать про зарядку. Но, если ваша бритва разрядилась в процессе бритья, то вы сможете не прерываться, включив бритву в сеть. В комплекте есть удобный чехол для хранения и перевозки бритвы. При необходимости вы можете приобрести сменные лезвия и новое зарядное устройство.

Посмотреть на официальном сайте Polaris

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