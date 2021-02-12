Три причины поменять свою бритву

Электрическая бритва имеет литиевую батарею и может работать до 90 минут без подзарядки. Зарядив ее один раз, вы сможете пользоваться бритвой долгое время и не вспоминать про зарядку. Но, если ваша бритва разрядилась в процессе бритья, то вы сможете не прерываться, включив бритву в сеть. В комплекте есть удобный чехол для хранения и перевозки бритвы. При необходимости вы можете приобрести сменные лезвия и новое зарядное устройство.