«Твое фото – твоя история»: новый конкурс от Prophotos

Вместе с OPPO PROPHOTOS запускают школу мобильной фотографии, где вы сможете научиться разным приемам обработки, лайфхакам съемки на смартфон, а также найти вдохновение для участия в конкурсе.

Часто фото – это застывшая история и фотографы могут рассказать очень многое, если мы уделим время изучению их снимков. История, рассказанная одной фотографией является захватывающим вызовом как для фотографа, так и для зрителей. На конкурс принимаются работы в жанре сторителлинга. Присылайте на конкурс свои самые увлекательные, интересные снимки, которые хочется разглядывать и изучать. Это могут быть пейзажи или портреты, предметная фотография, анималистика, главное, чтобы сам кадр был с историей и рассказывал её без других выразительных творческих средств.