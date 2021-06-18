«Твое фото – твоя история»: новый конкурс от Prophotos

Вместе с OPPO PROPHOTOS запускают школу мобильной фотографии, где вы сможете научиться разным приемам обработки, лайфхакам съемки на смартфон, а также найти вдохновение для участия в конкурсе.
Часто фото – это застывшая история и фотографы могут рассказать очень многое, если мы уделим время изучению их снимков. История, рассказанная одной фотографией является захватывающим вызовом как для фотографа, так и для зрителей. На конкурс принимаются работы в жанре сторителлинга. Присылайте на конкурс свои самые увлекательные, интересные снимки, которые хочется разглядывать и изучать. Это могут быть пейзажи или портреты, предметная фотография, анималистика, главное, чтобы сам кадр был с историей и рассказывал её без других выразительных творческих средств.
Призы конкурса — смартфоны OPPO Reno5 и OPPO Reno5 Lite.
1 этап. Чтобы принять участие в конкурсе, загружайте от 1-5 своих фотографий на Prophotos.ru
2 этап. 5 финалистов получат смартфон серии OPPO Reno5 в руки (отправка в оба конца за счет Организатора) и снимут свои истории в течение одной недели. Серия фотографий «Моя история»: 3-5 фото, объединенных единым сюжетом или концепцией. Чья фотоистория станет самой интересной? Увидим в финале.
3 этап. Финалист, занявший первое место, получит смартфон OPPO Reno5, а призом за второе место станет смартфон OPPO Reno5 Lite.