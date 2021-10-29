Уборка на новом уровне с усовершенствованным Philips 8000 Aqua Plus

Эффективная работа в любом направлении и формате
Потребности в уборке могут сильно отличаться даже в рамках одной квартиры. Комплектация новой модели учитывает все варианты. У беспроводного пылесоса Philips 8000 Aqua Plus есть насадка для сухой уборки с технологией всасывания 360 °, она удаляет до 99,7% пыли и грязи каждым движением*. А встроенная LED-подсветка помогает не пропустить даже самый незаметный мусор: шерсть животных на ковре или светлых покрытиях, а также загрязнения под низкой мебелью, для обнаружения которых требуется дополнительный свет.
Владельцы домашних питомцев также оценят мини-насадку «Турбо» для удаления шерсти, а длинная щелевая насадка и встроенная в трубку мягкая щетка помогут убрать в труднодоступных местах.
Помимо этого, Philips 8000 Aqua Plus трансформируется в ручной пылесос – бесспорное преимущество, когда нужно почистить мебель или, например, салон автомобиля.
Пылесос оснащен технологией PowerCyclone 10 и двигателем PowerBlade, которые отвечают за силу и скорость всасывания. А новое поколение встроенных литий-ионных аккумуляторов обеспечивает до 80 минут высокоэффективной работы устройства без подзарядки. У Philips 8000 Aqua Plus также самое продолжительное время работы в режиме Турбо – 28 минут**.
Размер имеет значение
Пылесос Philips 8000 Aqua Plus идеально впишется в любое пространство и интерьер благодаря своему лаконичному дизайну и компактности. Под его хранение необходимо минимальное место – такое найдется не только в большом семейном доме, но и в холостяцкой квартире. Кроме того, устройство можно повесить на стену, необходимый для этого крепеж идет в комплекте.
Усовершенствованная насадка Aqua для влажной уборки
Насадка для влажной уборки позволяет удалить до 99% бактерий***, а также быстро, качественно и без лишних усилий справиться с пылью, липкими пятнами и другими видами грязи. Она сделана из микрофибры с антибактериальным эффектом. Благодаря составу ткани насадка не только удаляет, но и предотвращает размножение бактерий после каждой уборки. Ее легко снять, чтобы постирать в стиральной машине или вручную.
Для большей эффективности можно добавить в воду дезинфицирующее моющее средство и контролировать количество поступающей воды. Насадка оснащена двумя всасывающими каналами – один находится спереди, другой – сзади. Теперь при движении в любом направлении пылесос сначала собирает пыль, а потом протирает пол.
Новый вертикальный пылесос уже в продаже. Рекомендованная розничная цена модели XC8347 – 59 990 руб.
* Протестировано с помощью испытаний Philips по очистке от сильных загрязнений в январе 2018 года в соответствии со стандартом IEC60312-1.
** По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300 евро в Германии в июне 2019 года.
*** При добавлении в резервуар с водой дезинфицирующего моющего средства. Независимое исследование, 2018 г.