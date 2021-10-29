Уборка на новом уровне с усовершенствованным Philips 8000 Aqua Plus

Эффективная работа в любом направлении и формате

Потребности в уборке могут сильно отличаться даже в рамках одной квартиры. Комплектация новой модели учитывает все варианты. У беспроводного пылесоса Philips 8000 Aqua Plus есть насадка для сухой уборки с технологией всасывания 360 °, она удаляет до 99,7% пыли и грязи каждым движением*. А встроенная LED-подсветка помогает не пропустить даже самый незаметный мусор: шерсть животных на ковре или светлых покрытиях, а также загрязнения под низкой мебелью, для обнаружения которых требуется дополнительный свет.

Владельцы домашних питомцев также оценят мини-насадку «Турбо» для удаления шерсти, а длинная щелевая насадка и встроенная в трубку мягкая щетка помогут убрать в труднодоступных местах.

Помимо этого, Philips 8000 Aqua Plus трансформируется в ручной пылесос – бесспорное преимущество, когда нужно почистить мебель или, например, салон автомобиля.