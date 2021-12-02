Уход за кожей в зимние морозы

Каждое время года по-своему особенно, но именно зимой все как-то более трепетно ждут сказки и чудес — им и посвящена новая лимитированная коллекция NIVEA Crème.

В преддверии 2022 года — года народного искусства — NIVEA Crème выпустила увлажняющий крем, который не только защищает кожу в суровые морозы, но и радует сказочным дизайном. На упаковке вы найдете иллюстрации, посвященные сказке детства — «Морозко». Новогодние мотивы напомнят о том, как важно верить в чудо и проявлять любовь и заботу даже в самый студёный зимний день!