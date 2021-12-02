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Калейдоскоп
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Уход за кожей в зимние морозы

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02 декабря 2021
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В защите от суровых холодов поможет новая лимитированная коллекция NIVEA Crème.

Каждое время года по-своему особенно, но именно зимой все как-то более трепетно ждут сказки и чудес — им и посвящена новая лимитированная коллекция NIVEA Crème.

В преддверии 2022 года — года народного искусства — NIVEA Crème выпустила увлажняющий крем, который не только защищает кожу в суровые морозы, но и радует сказочным дизайном. На упаковке вы найдете иллюстрации, посвященные сказке детства — «Морозко». Новогодние мотивы напомнят о том, как важно верить в чудо и проявлять любовь и заботу даже в самый студёный зимний день!

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Универсальный увлажняющий крем для всей семьи NIVEA Crème бережно ухаживает и глубоко питает кожу рук, лица и тела даже в суровую стужу и мороз. Плотная текстура крема обеспечивает надежную защиту от повреждений. Формула с пантенолом и запатентованным комплексом Eucerit эффективно увлажняет и успокаивает раздраженную кожу, ускоряет регенерацию клеток и помогает ускорить процесс заживления.

Наслаждайтесь зимней сказкой вместе с NIVEA!

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