Умные девайсы для вашего дома: летняя подборка

У многих стационарный блендер ассоциируется лишь со смузи, но на деле это помощник для реализации множества кулинарных идей. Яркий тому пример — Philips HR3655. Это универсальный блендер, который справится с приготовлением самых разных блюд: от сложных десертов и колки льда для напитков до легких закусок, соусов или детского питания.

2-литрового кувшина блендера хватит на приготовление блюд для всей семьи, а технология смешивания ProBlend6 3D поможет получить идеальную консистенцию. Вместе с Philips HR3655 вы приготовите освежающие лимонады и коктейли знойным летом, сделать яркие сорбеты, полезные десерты и выпечку к праздничному столу, или претворить в жизнь массу других кулинарных фантазий.