Умные девайсы для вашего дома: летняя подборка

Блендер Philips HR3655
У многих стационарный блендер ассоциируется лишь со смузи, но на деле это помощник для реализации множества кулинарных идей. Яркий тому пример — Philips HR3655. Это универсальный блендер, который справится с приготовлением самых разных блюд: от сложных десертов и колки льда для напитков до легких закусок, соусов или детского питания.
2-литрового кувшина блендера хватит на приготовление блюд для всей семьи, а технология смешивания ProBlend6 3D поможет получить идеальную консистенцию. Вместе с Philips HR3655 вы приготовите освежающие лимонады и коктейли знойным летом, сделать яркие сорбеты, полезные десерты и выпечку к праздничному столу, или претворить в жизнь массу других кулинарных фантазий.
Подметальная машина Kärcher S 6 TWIN и аппарат для чистки террас Kärcher PCL 4
Обитателям частных домов по душе придётся подметальная машина Kärcher S 6 TWIN. Она поможет справиться с уборкой даже очень больших участков — за час можно успеть навести чистоту на площади до 3000 м2 без лишних усилий; машина компактна в хранении, эргономична и пригодится круглый год.
Для обладателей террас незаменимым приобретением станет Kärcher PCL 4 — с ним удастся быстро, тщательно и равномерно очистить деревянный настил от стойких загрязнений. Подключаете шланг и спустя считанные минуты терраса засияет.
Газонокосилка Greenworks GD40LM46HP
Ухоженный газон должен радовать своим внешним видом всегда, а потому важно правильно за ним ухаживать: соблюдать режим стрижки и полива, а также своевременно бороться с сорняками. Новинка 2021 года — аккумуляторная газонокосилка Greenworks GD40LM46HP — понравится даже самому искушенному дачнику.
Система 7-позиционной (от 25 мм до 80 мм) регулировки высоты скашивания поможет сделать аккуратный газон даже на участке со сложным рельефом. Бесщеточный электродвигатель работает с низким уровнем шума, а система защиты мотора гарантирует долгий срок службы без поломок.
Сушилка TEFAL Fruit Air DF100830 и посуда TEFAL Ingenio Perfomance
Сушилка для овощей и фруктов TEFAL Fruit Air DF100830 станет хорошим приобретением для всех, кто любит делать запасы на зиму или кто просто тщательно заботится о своем здоровье. Она полностью дегидрирует овощи и фрукты, превратив их сухофрукты — после этого их можно хранить очень долго, но их полезные свойства никуда не денутся.
Набор посуды TEFAL Ingenio Perfomance из 5 предметов — это идеальный набор, обладающий антипригарным покрытием. Главное преимущество — он занимает минимум места: вся посуда складывается друг в друга, а ручка легко отстегивается. Именно поэтому посуда универсальна и для хранения в холодильнике, и для загрузки в посудомойку, и для выпекания в духовке.
Холодильник Hisense RS560N4AD1
Какими технологиями должен обладать холодильник? На деле важно многое. В своей новой модели RS560N4AD1 компания Hisense воплотила как стандартные функции холодильника, так и улучшенные. Так, решение Total NoFrost предотвращает образование льда внутри прибора, позволяет больше не тратить время на разморозку, а технология Super Freeze помогает быстро заморозить продукты без потери качества. Постоянная температура поддерживается технологией Multi-Air Flow, которая циркулирует холодный воздух через вентиляционные отверстия на все полки холодильника и сохраняет продукты свежими.