«Управляю чайником со смартфона»: 6 доводов в пользу чайника с Wi-Fi

Благодаря приложению Polaris IQ Home экран вашего телефона становится панелью управления чайником. В режиме реального времени вы можете выбрать функции, среди которых «кипячение», «разогрев», а также «разогрев с удержанием». Через приложение можно выбрать уже готовые предустановки, в том числе разогрев воды для детской смеси или растворимого кофе.

Также через приложение вы можете следить за текущей температурой и свежестью воды. Кроме того, в приложение интегрирована кнопка защиты от детей, предотвращающая нежелательное нажатие кнопок или смену режима нагрева воды.

Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Вы сможете использовать чайник на расстоянии, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование.

Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.