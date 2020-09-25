В Кидбурге Белая дача пройдет «Растотошный праздник». Это одно из главных событий осени для детей и их родителей

Юные гости отправятся на поиск сенсаций в детский город профессий «Кидбург». Их встретят герои популярного мультсериала «Дракоша Тоша» — Дракоша, Дуся и Няша, которые приготовили множество сюрпризов для детей. Это занимательные мастер-классы, спектакль «Мешок со сказками», шоу мыльных пузырей и бумажная дискотека. Все участники мероприятия получат памятные подарки от tvzavr, Origami и «Мылоша». Кроме этого, для юных гостей «Кидбурга» состоится просмотр мультсериала «Дракоша Тоша».

Автор проекта Олег Рой и издательство «Эксмо» преподнесут детям в подарок книги «Дракоша Тоша» с автографом писателя.

Мультсериал «Дракоша Тоша» для детей от 0 до 5 лет транслируют на Amazon prime, телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Месячная аудитория сериала на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. В настоящее время идет работа над третьим сезоном, автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, один из создателей «Черепашек Ниндзя», «Чёрного плаща» и «Мишек Гамми», на которых выросло нынешнее поколение.