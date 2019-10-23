В Красногорске представили новый формат тренировок Skill Athletic

Презентация нового формата собрала целую россыпь звезд российского спорта. В качестве спикеров выступили главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, тренер футбольной сборной по физической подготовке Владимир Паников и главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов. Также гостями презентации стали: двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Мария Бутырская, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова, мастер спорта международного класса, фигуристка Анастасия Гребёнкина.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

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Тренировки осуществляются с помощью линии функционального оборудования от Technogym. В частности, на презентации были представлены тренажер для гребли в помещении (имитация настоящего гребка в воде), дорожка без мотора, велотренажёр с настоящей системой переключения передач.