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Калейдоскоп

В Красногорске представили новый формат тренировок Skill Athletic

23 октября 2019
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Фитнес-тренд, стремительно набирающий популярность в мире, впервые появился в России в спортивном пространстве DDX Fitness Красногорск.

Презентация нового формата собрала целую россыпь звезд российского спорта. В качестве спикеров выступили главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, тренер футбольной сборной по физической подготовке Владимир Паников и главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов. Также гостями презентации стали: двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Мария Бутырская, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова, мастер спорта международного класса, фигуристка Анастасия Гребёнкина.

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Skill Athletic — это широкий спектр тренировок, основанных на параллельном развитии силы, ловкости, скорости и выносливости. В рамках одной групповой тренировки каждый участник может выполнять упражнения на своём, максимально комфортном уровне физической подготовки — это стало возможно благодаря цифровому решению Mywellness. Все результаты отслеживаются и измеряются с помощью цифровой системы и датчиков пульса. 

Тренировки осуществляются с помощью линии функционального оборудования от Technogym. В частности, на презентации были представлены тренажер для гребли в помещении (имитация настоящего гребка в воде), дорожка без мотора, велотренажёр с настоящей системой переключения передач.

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Фото: DDХ Fitness Красноярск
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Фото: DDХ Fitness Красноярск
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Фото: DDХ Fitness Красноярск

Формат Skill Athletic был разработан Technogym благодаря многолетнему сотрудничеству компании с профессиональными спортсменами и работе в качестве официального поставщика оборудования на семи Олимпийских играх.

Официальный сайт DDX Fitness Красногорск

 