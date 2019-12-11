В Москве открылась клиника эстетической медицины «МОА Clinic»

Гости совершили экскурсию по клинике, понаблюдали за показательными процедурами на моделях, узнали много нового о подготовке к процедурам и пост-процедурном уходе, о диеатах до и после процедур и получили рекомендации врачей и косметологов и пластических хирургов.

Среди гостей церемонии были актриса Олеся Судзиловская, певец, телеведущий и режиссер Митя Фомин, актриса Аглая Шиловская, телеведущая и журналист Светлана Абрамова, композитор и певица Лера Туманова и многие другие.

Клиника эстетической медицины «MOA Clinic» презентуется как клиника премиального обслуживания, где предлагается множество косметологических услуг по доступным ценам: пилинг, биоревитализация, контурная пластика, лечение пигментации и купероза, омоложение лица с помощью насадки Lumecca, фракционное радиочастотное омоложение Morpheus 8, лазерная терапия, чистка лица, RF-омоложение, плазмотерапия, лечение гипергидроза и многое другое.

С 9 по 20 декабря в клинике проходит день открытых дверей, где любой гость сможет поучаствовать в розыгрыше подарочных сертификатов на 5 000, 10 000 и 50 000 рублей. Итоги розыгрыша будут подведены 21 декабря.