В Москве открылся новый флагманский магазин Декатлон

На 4000 м2 расположились товары для 70 видов спорта, а также залы для тренировок, эко-кафе, небольшая библиотека, коммьюнити-зона и мастерская. Причем магазин позиционирует себя как «спортивная платформа», связывающая любителей спорта и тренеров. Тренеры смогут арендовать помещения для йоги и кросс-тренинга для проведения занятий, а зона кардиотренировок с тренажерами будет доступна бесплатно для всех участников Клуба Декатлон. Вступить в Клуб можно бесплатно, достаточно оформить карту клиента в магазине или на decathlon.ru.

В новом магазине сочетаются диджитализация и экологичность. Бумажные ценники заменили на электронные. Также в магазине меньше POS-материалов, чем в других магазинах сети. Максимальное количество информации располагается на экранах.

Новый магазин будет не только флагманским для французской сети, но и главной площадкой для тестирования новых сервисов. Чтобы сократить количество рутинных обязанностей сотрудников магазина, в Парке Легенд компания тестирует роботов для инвентаризации товара и для распределения товаров по отделам. Все новые технологии, которые Декатлон будет внедрять в своей сети, будут сначала тестироваться в Парке Легенд.