В Москве открылся новый флагманский магазин Декатлон

На 4000 м2 расположились товары для 70 видов спорта, а также залы для тренировок, эко-кафе, небольшая библиотека, коммьюнити-зона и мастерская. Причем магазин позиционирует себя как «спортивная платформа», связывающая любителей спорта и тренеров. Тренеры смогут арендовать помещения для йоги и кросс-тренинга для проведения занятий, а зона кардиотренировок с тренажерами будет доступна бесплатно для всех участников Клуба Декатлон. Вступить в Клуб можно бесплатно, достаточно оформить карту клиента в магазине или на decathlon.ru.
В новом магазине сочетаются диджитализация и экологичность. Бумажные ценники заменили на электронные. Также в магазине меньше POS-материалов, чем в других магазинах сети. Максимальное количество информации располагается на экранах.
Новый магазин будет не только флагманским для французской сети, но и главной площадкой для тестирования новых сервисов. Чтобы сократить количество рутинных обязанностей сотрудников магазина, в Парке Легенд компания тестирует роботов для инвентаризации товара и для распределения товаров по отделам. Все новые технологии, которые Декатлон будет внедрять в своей сети, будут сначала тестироваться в Парке Легенд.
Директор магазина, Мария Айгенина, рассказывает: «Мы в Парке Легенд продолжаем политику, которую Декатлон ведет вот уже более 40 лет по всему миру. Спорт должен быть доступен для многих. Именно поэтому мы не повышаем цены, чтобы затем снизить их в период скидок и мы не делаем скидки избранным. Все наши товары доступны по единой цене для всех».
Уже скоро в магазине начнутся регулярные тренировки по йоге, пилатесу, зумбе, кросс-тренингу. Следить за расписанием занятий можно в Instagram магазина @decathlon.park.legend.