В отеле Crowne Plaza Moscow WTC появились Яндекс.Станции с «Алисой»

Crowne Plaza Moscow - World Trade Centre – это самый большой пятизвездочный отель Москвы, расположенный в центре города, на Краснопресненской набережной. Завершенная в 2018 году реновация позволяет гостям наслаждаться отдыхом в стильных и современных номерах Бизнес-корпуса – вплоть до уникального двухэтажного Президентского Люкса.

Главная изюминка Клубного корпуса – панорамные виды на город; бонусом идет доступ в Клубный Лаунж (с завтраком, ужином и закусками в течение всего дня) и премиальный фитнес-центр с бассейном. Это идеальное место, чтобы отдохнуть от насыщенного бизнес-встречами дня, провести романтические выходные с близкими или просто вырваться из рутины и взглянуть на город по-новому. Теперь к преимуществам Клубных номеров добавилась еще и возможность общения с Алисой, то есть использование голосового консьержа и всего мультимедийного контента Яндекс.Станций.

Теперь гости смогут передать через Алису свои просьбы, которые обычно адресуются по телефону операторам и портье. Для этого достаточно сказать: «Алиса, запусти навык “консьерж”» или «Алиса, попроси консьержа принести зарядку для смартфона». Таким образом можно заказать уборку, попросить принести полотенце или, например, ужин в номер.

Сейчас Станции установлены в 15 номерах категории «Клубный Студио» и подключены к телевизору. Включить колонки можно голосом — не нужно искать пульт и нажимать кнопки. Алиса поставит будильник, напомнит о встрече, включит музыку или фильм — просто попросите: «Алиса, поставь спокойную музыку» или «Алиса, давай посмотрим комедию». В рамках пилотного проекта Яндекс подарит каждому гостю персональную подписку на свои сервисы на время проживания.

Чтобы сотрудникам отеля было удобно управлять своим парком устройств — например, активировать их и привязывать к комнатам, — Яндекс разработал специальный интерфейс. Компания TeamJet интегрировала его в системы отеля (PMS и CRM), а также обучила Алису навыку консьержа с помощью платформы Яндекс.Диалоги.

«Яндекс.Станции в Crowne Plaza Moscow WTC — это первый проект в России по оптимизации бизнес-процессов с помощью умных колонок. Думаю, в дальнейшем колонки с голосовым помощником появятся не только в отелях, но и в других местах — например, в развлекательных центрах, ресторанах или клиниках, где они будут решать разные задачи. Людям удобнее управлять устройствами голосом, чем нажимать кнопки. Уже сейчас пользователи каждый месяц задают Алисе миллиард запросов», — говорит Денис Чернилевский, руководитель проекта.

«Наш новый пилотный проект — это большой шаг в развитии гостиничного сервиса в России. Мы анализируем, как из года в год меняется наш гость и его предпочтения, и хотим не только отвечать его пожеланиям, но и опережать их. Появление в отеле голосового консьержа формирует для гостя новую среду и новую плоскость коммуникации. У Алисы есть свой характер, и общение с ней сделает пребывание в отеле ещё более комфортным и наполненным впечатлениями», — говорит Мария Балашова, директор по маркетингу отеля.

«Для нас это первая интеграция такого уровня, и мы рассчитываем, что умные колонки с голосовыми ассистентами будут набирать популярность в гостиничной сфере. С их помощью отели смогут быть ближе к гостям и больше отвечать их пожеланиям, а гости будут быстро получать доступ к полезным сервисам», — рассказывает Глеб Михайлов, директор TeamJet.

Воспользоваться новой услугой в Crowne Plaza Moscow - World Trade Centre может каждый: достаточно при бронировании категории Клубный Студио озвучить пожелание о наличии в номере Яндекс.Станции.