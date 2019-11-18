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Калейдоскоп

В отеле «Необыкновенный» – новое необыкновенное меню

18 ноября 2019
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Медовик
Шеф-кондитер отеля «Необыкновенный» представил новое десертное меню!

За тысячи лет было изобретено и собрано огромное количество рецептов десертов, что кажется, и жизни не хватит, чтобы попробовать все. Шеф-кондитер Юрий Маслов выбрал лучшие из них и включил в меню «Необыкновенного» отеля, чтобы каждый гость смог найти то, что будет ему по вкусу. 

Меню сладких угощений «Необыкновенного» отеля сочетает в себе как классические рецепты, так и кондитерские тренды. Все они заготавливаются и производятся в самом «Необыкновенном». Главное правило кондитеров отеля – четкое соблюдение пропорций, поэтому кухонные весы здесь являются неотъемлемой частью производства, предотвращая от неточностей, которые, могут навредить репутации кухни.  Особое внимание также уделяется температуре приготовления и точности соблюдения рецептуры. А оригинальная художественная подача сладких блюд превращает их в настоящие произведения искусства.  

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Ройбуш

Кондитеры «Необыкновенного» отеля относятся к своим клиентам с искренней заботой, а потому постоянно изучают и совершенствуют применяемые кондитерские технологии, создают новые уникальные методики изготовления и украшения десертов, которые, безусловно, составляют важную коммерческую тайну.  

«Какие десерты отведать в первую очередь? Таких нет, попробовать нужно все! Каждый определенным образом раскроет свои вкусовые нотки, очарует и подарит вам гастрономическое удовольствие», – говорит шеф-кондитер «Необыкновенного» отеля Юрий Маслов.

Большой популярностью среди постояльцев «Необыкновенного отеля» пользуются конфеты ручной работы с разнообразными фруктовыми начинками, которые можно использовать в качестве приятного подарка. Выполненные по уникальной технологии на основе шоколада и натурального фруктового пюре, они способны выразить самые яркие из чувств и оставить о себе приятное впечатление. 

Следуя тренду правильного питания, в меню был включен низкокалорийный манговый сорбет, любимый многими приверженцами стройной фигуры. Для любителей чего-то послаще в меню есть домашнее мороженое со вкусами ванили и шоколада. Благодаря приготовлению из продуктов высокого качества и плотной структуры оно обладает приятным сливочным вкусом и медленно тает во рту. Сорбет и мороженое подарят каждому приятную прохладу и здорово освежат после насыщенного дня.  

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Фруктовое ассорти

Среди прочих десертов также есть любимый многими «Медовик» с его яркими сочными коржами и нежным медовым кремом. Будто бы парящий над тарелкой, он дополнен изящной имитацией маленьких пчелок и сот. Шоколадное наслаждение подарит тортик «Три шоколада», который представляет собой интересную композицию с выполненными в анималистическом стиле необычными деталями, позолоченными орешками и шоколадкой с эмблемой отеля. Такими десертами невозможно налюбоваться, а попробовав даже маленький кусочек, их хочется съесть целиком. 

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3 шоколада

Побалуйте себя и своих близких необыкновенными десертами в «Необыкновенном» отеле! Подробнее узнать о нем можно на сайте