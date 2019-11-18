В отеле «Необыкновенный» – новое необыкновенное меню

За тысячи лет было изобретено и собрано огромное количество рецептов десертов, что кажется, и жизни не хватит, чтобы попробовать все. Шеф-кондитер Юрий Маслов выбрал лучшие из них и включил в меню «Необыкновенного» отеля, чтобы каждый гость смог найти то, что будет ему по вкусу.

Меню сладких угощений «Необыкновенного» отеля сочетает в себе как классические рецепты, так и кондитерские тренды. Все они заготавливаются и производятся в самом «Необыкновенном». Главное правило кондитеров отеля – четкое соблюдение пропорций, поэтому кухонные весы здесь являются неотъемлемой частью производства, предотвращая от неточностей, которые, могут навредить репутации кухни. Особое внимание также уделяется температуре приготовления и точности соблюдения рецептуры. А оригинальная художественная подача сладких блюд превращает их в настоящие произведения искусства.



Ройбуш

Кондитеры «Необыкновенного» отеля относятся к своим клиентам с искренней заботой, а потому постоянно изучают и совершенствуют применяемые кондитерские технологии, создают новые уникальные методики изготовления и украшения десертов, которые, безусловно, составляют важную коммерческую тайну.