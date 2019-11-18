В отеле «Необыкновенный» – новое необыкновенное меню
За тысячи лет было изобретено и собрано огромное количество рецептов десертов, что кажется, и жизни не хватит, чтобы попробовать все. Шеф-кондитер Юрий Маслов выбрал лучшие из них и включил в меню «Необыкновенного» отеля, чтобы каждый гость смог найти то, что будет ему по вкусу.
Меню сладких угощений «Необыкновенного» отеля сочетает в себе как классические рецепты, так и кондитерские тренды. Все они заготавливаются и производятся в самом «Необыкновенном». Главное правило кондитеров отеля – четкое соблюдение пропорций, поэтому кухонные весы здесь являются неотъемлемой частью производства, предотвращая от неточностей, которые, могут навредить репутации кухни. Особое внимание также уделяется температуре приготовления и точности соблюдения рецептуры. А оригинальная художественная подача сладких блюд превращает их в настоящие произведения искусства.
Ройбуш
Кондитеры «Необыкновенного» отеля относятся к своим клиентам с искренней заботой, а потому постоянно изучают и совершенствуют применяемые кондитерские технологии, создают новые уникальные методики изготовления и украшения десертов, которые, безусловно, составляют важную коммерческую тайну.
Большой популярностью среди постояльцев «Необыкновенного отеля» пользуются конфеты ручной работы с разнообразными фруктовыми начинками, которые можно использовать в качестве приятного подарка. Выполненные по уникальной технологии на основе шоколада и натурального фруктового пюре, они способны выразить самые яркие из чувств и оставить о себе приятное впечатление.
Следуя тренду правильного питания, в меню был включен низкокалорийный манговый сорбет, любимый многими приверженцами стройной фигуры. Для любителей чего-то послаще в меню есть домашнее мороженое со вкусами ванили и шоколада. Благодаря приготовлению из продуктов высокого качества и плотной структуры оно обладает приятным сливочным вкусом и медленно тает во рту. Сорбет и мороженое подарят каждому приятную прохладу и здорово освежат после насыщенного дня.
Фруктовое ассорти
Среди прочих десертов также есть любимый многими «Медовик» с его яркими сочными коржами и нежным медовым кремом. Будто бы парящий над тарелкой, он дополнен изящной имитацией маленьких пчелок и сот. Шоколадное наслаждение подарит тортик «Три шоколада», который представляет собой интересную композицию с выполненными в анималистическом стиле необычными деталями, позолоченными орешками и шоколадкой с эмблемой отеля. Такими десертами невозможно налюбоваться, а попробовав даже маленький кусочек, их хочется съесть целиком.
3 шоколада
Побалуйте себя и своих близких необыкновенными десертами в «Необыкновенном» отеле! Подробнее узнать о нем можно на сайте.