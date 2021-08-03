В полевых условиях: тест-драйв обуви из коллекции ECCO Outdoor

Стихия земли: хайкинг в кроссовках ECCO BIOM 2.0
Джейрахский район Ингушетии
Ингушетия — самый малый регион России и один из наиболее живописных. На его небольшой территории уместилось множество природных и рукотворных чудес — увидеть главные из них можно во время недельного похода по Джейрахскому району, богатому на самобытные ингушские традиции и артихектуру.
Жители Ингушетии называют себя «галгаи», что можно перевести как «строители башен». И действительно, здесь повсюду встречаются древние родовые башни — настоящие музеи под открытым небом, соперничающие по красоте с пиками Большого Кавказского хребта. Самый крупный комплекс — Эгикхал в Ассинском ущелье с высоченными боевыми, полубоевыми, хозяйственными и жилыми башнями, могильниками и святилищами, а самый известный — Вовнушки, ставший финалистом конкурса Семь чудес России. Они оба входят в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-арихектурного и природного музея-заповедника, раскинувшегося на территории 64 000 га и включающего в себя порядка 500 различных комплексов средневекового каменного зодчества.
Поход по горной Ингушетии не относится к разряду сложных: несмотря на то, что ты всегда находишься в окружении кавказских пиков, остро поглядывающих на тебя с высоты, основной маршрут проходит не по горным кручам с опасными курумниками, а по пересеченной местности — холмам и долинам вдоль рек. Именно там пролегал Великий шелковый путь, именно там находятся большинство башенных комплексов. И именно для таких радиальных (то есть без тяжелого рюкзака и с вечерним возвращением в лагерь) вылазок идеально подходят легкие аутдор-кроссовки ECCO BIOM 2.0 — вторая версия успешной коллекции BIOM, создатели которой вдохновлялись триатлоном.
Эти кроссовки исключительно универсальны — в них можно и по городу прогуляться, щеголяя проходящим по всей поверхности названием модели, и вскарабкаться на холм, и легко спуститься по травяным кочкам. Что позволяет не брать с собой лишнюю обувь, занимающую столь ценное место и утяжеляющую рюкзак, а ограничиться лишь этой моделью для нескольких задач сразу.
Кроссовки в полной мере отыгрывают определяющее их слово «биом», то есть «биомеханическая модель движения»: благодаря анатомически правильной форме колодки тут создается собственная комфортная экосистема и ощущения возникают такие, будто ты гуляешь босиком по песчаному пляжу. Ассиметричная подошва плотно фиксирует среднюю часть стопы и пятку, а ее внешний слой сделан из плотной резины — что обеспечивает хорошее сцепление с землей и на подъемах помогает им гнуться даже под углом 90 градусов. Верх же создан из обтягивающего неопрена, из которого производят водолазные костюмы — ногу обхватывает туго и быстро сохнет после дождя у костра или под лучами солнца.
Стихия воды: сплав в сандалиях ECCO OFFROAD
Бурзянский район Башкирии
Бурзянский район, что на юго-востоке республики, — одно из немногих в мире мест, где в лесах еще сохранился древний промысел бортевого пчеловодства. Искусственные борти мастера выдалбливают в стволах деревьев на большой высоте и обустраивают их по старым дедовским технологиям. Добывают такой мед лишь раз в год в начале осени — его консистенция очень густая, вкус насыщенный, а сам он смешан с воском и пергой, которые не отделяются от его основной массы.
Другая сторона заповедника Шульган-Таш — одноименная карстовая пещера (ее еще называют Каповой), славная не столько своими кальцитовыми и по зиме ледовыми сталактитами и сталагмитами, сколько уникальными наскальными рисунками эпохи палеолита. В настоящее время залы, где находятся их оригиналы законсервированы и закрыты для посещения туристами: вместо «подлинников» палеолитической живописи посетителям показывают их идентичные копии, воссозданные со скрупулезной точностью в одном из первых залов.
Лучший способ добраться до Шульган-Таша — многодневный сплав на рафтах по реке Агидель, той самой Белой реке из песен Шевчука. Это сплав, как говорят башкиры, на «рахате» — то есть на расслабоне: Агидель — река не категорийная, серьезных порогов по маршруту не встречается, только ленивые перекаты, что позволяет, не отрываясь, любоваться лесистыми склонами Южного Урала. Особенное удовольствие — соскользнуть с рафта и медленно плыть, а еще лучше дрейфовать вдоль течения рядом с плотом: летом вода такая теплая, что вылезать из нее нет ни малейшего желания.
Для такого во всех отношениях жаркого маршрута лучше сандалий ECCO OFFROAD и не придумать. Как влитые сидящие на ноге, они сделаны из натуральной кожи и текстиля, но воды не боятся и совсем не тонут, а технология FLUIDFORM повторяет естественные изгибы стопы, обеспечивая отличную амортизацию на суше — это если вдруг на стоянке захочется покорить холм или подняться на смотровую площадку. Рифленая подошва создана из полиуретана и резины, что обеспечивает гибкость и уверенную сцепку с любой поверхностью, и благодаря удобным липучкам надеть и снять сандалии можно буквально в два счета.
Стихия гор: трекинг в ботинках ECCO EXOSTRIKE
Казахстан часто называют Краем великой степи, что действительно так. Но на территории этого огромного — девятого в мире по площади — государства можно и кроме степи найти столько всего интересного, что впечатлений хватит надолго даже от короткой поездки. Действительно, несмотря на образ пустынной страны в Казахстане немало заповедников и национальных парков. Особенно много их на юге республики — просто потому, что географически здесь встречаются все ее ландшафты.
Старейшей природоохранной территорией считается Аксу-Жабаглы (кстати, ее первой в Центральной Азии взяло «под крыло» ЮНЕСКО) — заповедник был создан в 1926 году и сейчас находится на границе сразу двух областей, Жамбылской и Туркестанской. Территория внушительная — есть и высоченные горы (Западный Тянь-Шань вздымается на высоту почти 4300 метров), и альпийские луга, по весне вскипающие пестрыми огоньками цветов, и травянистые степи.
В Аксу-Джабаглы много эндемиков из мира фауны — например, горные козлы и архары, и именно сюда с апреля по июнь стоит приезжать, чтобы полюбоваться и миром флоры: изящными тюльпанами Грейга и Кауфмана (вместе они считаются дальними предками аж 500 современных сортов тюльпанов), и это отсюда их луковицы когда-то вывезли в Древнюю Персию и Турцию, откуда потом они попали в Европу.
К сожалению (хотя, наверное, к счастью) к статусу заповедника тут относятся со всей серьезностью и не пускают туристов за пределы предназначенных для них маршрутов — большую часть территории могут посещать лишь инспекторы и аккредитованные группы ученых. Но и то, что можно увидеть впечатляет — горные тропы с опасными сыпучими отрезками ведут по крутым бокам каньонов, где нужно особенно внимательно следить за тем, куда ступаешь. И тут без высоких ботинок с поддержкой голеностопа — таких, как ECCO EXOSTRIKE — просто не обойтись.
Несмотря на то, что они предназначены для гор, их вес совсем не «горный» — так что не приходится таскать на ногах тяжесть, что особенно заметно после первых двух часов похода, и не чувствуешь себя «коровой на льду» во время спусков по крутому гравийному склону. В них не ощущаешь и присущих горам перепадов температуры — зябким утром в ботинках сразу тепло, жарким днем благодаря создающемуся внутри микроклимату вполне прохладно, а подкладка способствует отводу влаги.
EXOSTRIKE воплощает в себе лучшие технологии и разработки компании: тонкая, но невероятно прочная кожа яка, подошва из гибкого, но стойкого к внешним воздействиям материала PHORENE, специальные стельки COMFORT FIBRE SYSTEM. Самая выразительная узнаваемая часть ботинок — внешняя пяточная защита. Она выполнена по фирменной технологии PROSOMA и помогает делать каждый шаг одновременно мягким и уверенным. В общем, то, что нужно для любого похода.