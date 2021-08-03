В полевых условиях: тест-драйв обуви из коллекции ECCO Outdoor

Казахстан часто называют Краем великой степи, что действительно так. Но на территории этого огромного — девятого в мире по площади — государства можно и кроме степи найти столько всего интересного, что впечатлений хватит надолго даже от короткой поездки. Действительно, несмотря на образ пустынной страны в Казахстане немало заповедников и национальных парков. Особенно много их на юге республики — просто потому, что географически здесь встречаются все ее ландшафты.

Старейшей природоохранной территорией считается Аксу-Жабаглы (кстати, ее первой в Центральной Азии взяло «под крыло» ЮНЕСКО) — заповедник был создан в 1926 году и сейчас находится на границе сразу двух областей, Жамбылской и Туркестанской. Территория внушительная — есть и высоченные горы (Западный Тянь-Шань вздымается на высоту почти 4300 метров), и альпийские луга, по весне вскипающие пестрыми огоньками цветов, и травянистые степи.

В Аксу-Джабаглы много эндемиков из мира фауны — например, горные козлы и архары, и именно сюда с апреля по июнь стоит приезжать, чтобы полюбоваться и миром флоры: изящными тюльпанами Грейга и Кауфмана (вместе они считаются дальними предками аж 500 современных сортов тюльпанов), и это отсюда их луковицы когда-то вывезли в Древнюю Персию и Турцию, откуда потом они попали в Европу.