В продажу поступили беспроводные наушники с активным шумоподавлением HONOR Magic Earbuds

Главная особенность новинки — система активного шумоподавления с внутренним и внешним микрофонами, которая нейтрализует окружающие шумы, обеспечивая чистое и реалистичное звучание во время прослушивания аудио. При активном шумоподавлении во время прослушивания аудио используется два микрофона — внутренний и внешний: сначала внешний микрофон улавливает шумы и подавляет их обратной звуковой волной той же амплитуды, затем внутренний микрофон анализирует оставшиеся шумы и подавляет их таким же образом. Таким образом, уровень нежелательных окружающих звуков подавляется до 32 Дб.

Дополнительную защиту от внешних шумов обеспечивает конструкция наушников с силиконовыми вкладышами трех размеров. Благодаря эргономичному дизайну HONOR Magic Earbuds плотно фиксируются в ушной раковине и обеспечивают комфортное прослушивание аудио в течение длительного периода времени.

Несмотря на преимущества технологии активного шумоподавления, существуют сценарии, в которых пользователю необходимо слышать окружающие звуки и шумы, например, при разговоре или для соблюдения правил безопасности. Чтобы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников.