В России стартовали продажи аксессуаров для смартфонов британского бренда The Stick Company

Держатель IMStick создан из прочного алюминия, поэтому он легкий и непромокаемый. Его дополняют гибкие цветные провода, с их помощью IMStick легко устанавливать на нестандартные поверхности. IMStick не повреждает поверхность смартфона: силиконовые накладки на боковых частях защищают технику и делают гаджет приятным на ощупь. Уникальный дизайн The Stick Company делает продукты бренда не только функциональными, но и стильными.

В продаже в России доступна лимитированная тематическая серия с русскими мотивами: хохлома и работы художника Малевича. В комплекте с держателем идут очищающая салфетка и две металлические пластины, которые обеспечивают надежное сцепление с любыми поверхностями.

В России продукты The Stick Company можно приобрести на официальном сайте компании, а также на маркетплейсах Wildberries.ru, Ozon.ru, Goods.ru.

В начале сентября The Stick Company запускает международный конкурс на лучший дизайн IMStick и IMSticker в стиле конструктивизма. Условия конкурса и контакты можно найти на официальном сайте компании и на ее страницах в Инстаграме (русскоязычная, англоязычная).