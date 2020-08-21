В России стартовали продажи аксессуаров для смартфонов британского бренда The Stick Company
The Stick Company разработала уникальные аксессуары, которые меняют представление об удобстве использования телефона. Базовый продукт марки IMStick полностью заменяет другие держатели для мобильных устройств и имеет более 100 вариантов крепления на любых поверхностях под удобным углом. 18 августа The Stick Company открыла продажи в России и запустила лимитированную линейку товаров с эксклюзивным дизайном.
IMStick вместе с другими товарами The Stick Company: компактным штативом IMStand, ремешком для крепления IMStrap и прочным карабином IMKeeper создают технологичную экосистему для активного образа жизни. IMStick надежно фиксирует телефон на приборной панели автомобиля или сиденье впереди стоящего кресла в самолете, поезде или автобусе. С ремешком IMStrap телефон будет перед глазами во время поездки на велосипеде, занятий вокалом или во время путешествий: его можно закрепить на лямку рюкзака. Портативный штатив IMStand незаменим во время игры на гитаре, или на кухне — рецепты и ноты будут перед глазами, а руки останутся свободными. На занятиях конным спортом, рыбалке и любых ситуациях, когда важно, чтобы телефон оставался под рукой и не потерялся, поможет IMKeeper. Он крепится к поясу, а длина вытяжного шнура составляет восемьдесят сантиметров.
Держатель IMStick создан из прочного алюминия, поэтому он легкий и непромокаемый. Его дополняют гибкие цветные провода, с их помощью IMStick легко устанавливать на нестандартные поверхности. IMStick не повреждает поверхность смартфона: силиконовые накладки на боковых частях защищают технику и делают гаджет приятным на ощупь. Уникальный дизайн The Stick Company делает продукты бренда не только функциональными, но и стильными.
В продаже в России доступна лимитированная тематическая серия с русскими мотивами: хохлома и работы художника Малевича. В комплекте с держателем идут очищающая салфетка и две металлические пластины, которые обеспечивают надежное сцепление с любыми поверхностями.
В России продукты The Stick Company можно приобрести на официальном сайте компании, а также на маркетплейсах Wildberries.ru, Ozon.ru, Goods.ru.
В начале сентября The Stick Company запускает международный конкурс на лучший дизайн IMStick и IMSticker в стиле конструктивизма. Условия конкурса и контакты можно найти на официальном сайте компании и на ее страницах в Инстаграме (русскоязычная, англоязычная).